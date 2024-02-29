Дворец скрывает правду: куда на самом деле пропала Кейт Миддлтон

2024 год только начался, но его уже называют одним из самых мрачных в истории Британской королевской семьи. Кажется, монархов преследуют проблемы одна за другой: непрекращающиеся обвинения принца Эндрю в сексуальном насилии, обострение конфликта с принцем Гарри и Меган Маркл, операция короля Карла и последующее объявление о его онкологии. Но самым загадочным и пугающим событием для поклонников БКС остается внезапное „исчезновение“ Кейт Миддлтон. Об операции принцессы на брюшной полости объявили еще в январе, и с тех пор ее никто не видел.

В Сети стало вирусным движение #WhereIsKateMiddleton, в рамках которого пользователи рассуждают о том, что на самом деле произошло с Кейт Миддлтон. Большинство поклонников принцессы Уэльской не верят в официальную версию о полостной операции на брюшной полости. По их мнению, представители дворца делают все, чтобы скрыть правду о здоровье Кейт, которая, скорее всего, в критическом состоянии. Звучит нереально, да? Но этому предположению находится все больше подтверждений.

Король Карл публично объявил о своем диагнозе и все-таки периодически появляется на публике, папарацци удается сфотографировать монарха. При этом Кейт не увидели ни при поступлении в больницу, ни во время выписки, хотя журналисты практически круглосуточно дежурили у всех входов.

Это подтверждает слухи о том, что принцесса не лежала в больнице в заявленные дворцом сроки, а значит, с ней случилось что-то серьезное. Тем более, что в последний раз ее видели во время рождественской службы в декабре, почти за месяц до публикации новости о ее предстоящей операции.

Сторонники данной теории вспоминают, как Кейт спустя несколько часов после родов невозмутимо позировала перед фотографами. По их мнению, такая сильная женщина не стала бы восстанавливаться несколько месяцев после операции на брюшной полости.

Источники, близкие к семье Уильяма и Кейт, практически одними и теми же словами рассказывают о процессе восстановления принцессы после операции.