Жену Канье Уэста ждет тюрьма: она появилась в Париже в колготках и без трусов

Канье Уэст и Бьянка Цензори за полтора года совместной жизни успели стать чуть ли не главными фриками Голливуда: наряды пары вызывают и возмущение, и смех, и отвращение.

До этого Бьянка уже выходила в свет, надевая колготки вместо брюк. Делала она это не по своей воле, а по воле мужа. Но так далеко не заходил даже страдающий биполярным расстройством Канье Уэст: на этот раз Цензори посетила популярный французский ресторан в прозрачных колготках. Под ними не было и намека на нижнее белье.

Интернет-пользователи оставляют сотни комментариев, в которых возмущаются поведением пары, жалеют Цензори и смеются над супругами:

„Моргни, если тебе нужна помощь“, „Бросай его, он даже не может купить тебе джинсы“, „Париж — не Лос-Анджелес, у нас холодно, оденься!“, „Почему этих существ до сих пор пускают в Европу?“, „Я правильно понимаю, что она в ЭТОМ ужинала в роскошном ресторане?“, „Интересно, что говорит Канье, чтобы Бьянка согласилась так одеться?“

Кажется, эпатажные влюбленные хотят надолго запомниться во всех главных туристических городах Европы: сначала Канье и Бьянке пожизненно запретили арендовать лодки в Венеции (из-за неприличного поведения на одной из них), сейчас жене скандального рэпера и вовсе грозит тюремное заключение за эксгибиционизм (по законам Франции подобное поведение приравнивается к сексуальным действиям насильственного характера).