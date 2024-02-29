84-летний Кашпировский женился на помощнице-девственнице

В 1990-е годы его сеансов у экранов телевизоров ждали миллионы человек, сейчас популярность угасла. Молодежь не знает ничего об известном экстрасенсе, психотерапевте и настоящем маге того времени. И все же Анатолий Кашпировский вновь заставил публику говорить о себе.

На этот раз Кашпировский вернулся в новостную повестку с подробностями личной жизни — в свои 84 года он снова женился. Его избранницей стала помощница Гуля, ради нее Кашпировский бросил вторую жену Ирину. О бывшей супруге он отзывается только в негативном ключе. Они познакомились в Чехии и прожили вместе много лет, Ирина родила двоих детей, теперь же мужчина говорит: „взял первую попавшуюся и до сих пор каюсь“.

„Она не была сторонником моего дела, была чужим человеком. Да и вообще чехи — совсем другие люди. У нас не было ничего общего. Поэтому в 2003 году я отправил ее обратно в Чехию. Потом она ныла, ныла, мне стало ее жалко. Я сделал глупость — вернул назад. Но жили мы раздельно, встречались раз в год“, — рассказывает психотерапевт.

Когда семейные отношения сошли на нет, в жизни Кашпировского появилась Гулизар Чалбашова, она младше мужчины на 20 лет и еще никогда ни с кем не встречалась. Это особенно подкупило Кашпировского, он до сих пор называет ее „своим солнцем“.

„Сейчас она моя официальная жена. До меня ее пальцем никто не тронул, и до сих пор мы вместе. Поэтому у поклонниц нет никаких шансов. Моя жена — исключительный человек“, — восхищается супругой Анатолий.

С третьей женой знаменитый экстрасенс и целитель нашел свое счастье, он порой и сам не верит, что ему так повезло.