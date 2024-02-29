Скандальный шоумен Гоген Солнцев впервые стал отцом

Таким образом Гоген дал понять, что недавно в его семье произошло пополнение. Правда, тогда он не стал уточнять, его это ребенок или нет. „В моей жизни не было большего счастья, чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете!“ — так прокомментировал снимок 43-летний шоумен.

В окружении Солнцева подтвердили новость о его отцовстве. Как оказалось, теперь у шоумена есть сын, имя которому пока еще не дали. Также остается загадкой, кто же является мамой малыша.

„Да, действительно, у Гогена несколько дней назад родился здоровый мальчик весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Рожали в домашних условиях, в ванне. Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину. Имя младенцу пока не дали. Думают назвать Елизар или Клавдий. Что касается матери ребенка, то, думаю, стоит дождаться ответов от самого Гогена. Убеждена, что в ближайшее время он все расскажет. Пока он весь в памперсах, бутылочках и в прочих приятных хлопотах“, — рассказала в беседе со „СтарХитом“ тетя Гогена Светлана Черепанова.

К слову, в последнее время Гоген Солнцев предпочитает не делиться подробностями личной жизни. А ведь несколько лет назад он состоял в отношениях с Екатериной Терешкович, которая старше его на 26 лет. Пара прожила в браке чуть более трех лет, после чего рассталась со скандалом. После этого Гоген женился на дочери Екатерины — Полине, но и этот союз дал трещину.

„Он каждый вечер ездил в казино — играл в рулетку. Там оставил все имеющиеся у нас деньги — полтора миллиона рублей. Это все накопления, которые мы смогли отложить за зиму! Мне нужно было купить детям (от предыдущего брака) школьную форму, я взяла его карточку и обнаружила, что на ней нет средств… Гоген уже больше недели не появляется дома. Где он — я не знаю. Бросил меня с детьми на произвол судьбы“, — сетовала Полина Терешкович в свое время.

В прошлом году Солнцев знакомил подписчиков с очередной невестой, которой на тот момент было… 83 года. Где эта женщина сейчас — история умалчивает. „Красотка и сексуальная малышка! Ждем, пока чуть-чуть детка подрастет, годиков до 85, и поженимся с ней, всем завистникам назло! Люблю тебя, моя игривая проказница“, — делился Гоген.