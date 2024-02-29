Увлекательное путешествие по миру моды: Александр Васильев приедет в Нарву с моноспектаклем „Тайны модных домов“

11 мая в 18 часов в концертном зале Geneva в Нарве, в своём моноспектакле „Тайны модных домов“, Маэстро приоткроет завесу тайн крупнейших модных домов Европы и расскажет о том, что же на самом деле скрывается за интригами и мифами, окружающими имена великих кутюрье. Будьте частью этого эксклюзивного события, где история переплетается с элегантностью и безупречным вкусом.

Мы услышим истории Кристиана Диора, Коко Шанель, Джанни Версаче, Ив Сен-Лорана и многих других. Узнаем, как великие кутюрье творили моду и что в ней творится сейчас.

Александр Васильев – историк моды с мировым именем, коллекционер, театральный художник, сценограф, декоратор, автор 40 книг. Он награждён множеством орденов и медалей, был представлен в номинации „Легенда моды“ на World Fashion Awards.

Маэстро — обладатель частной коллекции моды и костюма, предметы которой выставляются во многих странах мира. Коллекция хранится во Франции и Литве, пополняется на протяжении 30 лет и составляет полмиллиона экспонатов от XVII века до современности, из которых платьев насчитываться 65 000.

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