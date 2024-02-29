Мужской оргазм помогает устанавливать моногамные отношения. По крайней мере, у мышей это работает так — доказали ученые

Ученых интересует, как устроены сексуальные связи у животных, так как они занимают центральное место в социальной жизни многих видов, в том числе и людей. На этот раз темой того, как спаривание влияет на процесс привязанности в паре, занялись исследователи из Техасского университета в США. Для изучения они взяли желтобрюхих полевок, которые похожи на людей тем, что вступают в долгосрочные моногамные отношения (таких млекопитающих не так уж много).

В частности, когда самец и самка желтобрюхих полевок встречаются, они начинают заниматься сексом, причем делают это несколько раз в час на протяжении дня. С течением этого дня полевки влюбляются друг в друга — так пара формирует прочную связь на всю жизнь. Теперь самец и самка этого вида мышей будут защищать общую территорию, растить детенышей и даже утешать друг друга в стрессовых ситуациях. Все это довольно похоже на то, как образуются пары у людей.



Во всем этом процессе ученых интересовали области мозга, которые задействованы во время спаривания и последующего формирования пары. И создание 3D-карты нейроактивностей в этом органе помогло выявить целых 68 таких областей. Большинство из них научное сообщество ранее не связывало с установлением привязанности.

Более того, ранее считалось, что мужской и женский мозг может использовать принципиально разные механизмы для выработки поведения в одной и той же ситуации — например, спаривании и воспитании потомства. Однако работа ученых из Техаса ставит под сомнение эти данные: по крайней мере, у самцов и самок, которые находились в отношениях, были практически идентичные модели мозговой активности.

