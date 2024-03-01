„Опозорил мою дочь, превратив в безвкусный голый трофей“: отец Бьянки Цензори пригрозил Канье Уэсту

Дизайнерша с австралийскими корнями надела меховую куртку, прозрачные колготки без трусиков и туфли на шпильке. В таком виде Бьянка отправилась на ужин с Канье в Париже, где сейчас проходит Неделя моды. Провокационный наряд вызвал возмущение даже у лояльных французов – по местному законодательству Цензори грозит до года тюремного заключения или штраф в размере 15 тысяч евро.

Отец Бьянки заявил, что очень зол на Уэста, он пригласил его для мужского разговора. Лео Цензори заявил, что рэпер превращает его дочь в распутную девушку.

„Лео очень больно наблюдать, как его любимая дочь становится посмешищем. Он хочет как следует поговорить с Канье и спросить его, о чем, черт возьми, он думает, когда выставляет Бьянку напоказ, как безвкусный голый трофей. Лео хочет спросить Уэста, что бы он сделал, если бы его дочерей Норт или Чикаго увидели на публике полуобнаженными в нарядах, поощряемых их мужьями. Он знает, что Канье ни за что на свете не допустил бы такого для своих дочерей, поэтому возмутительно, что он ведет себя так с собственной женой“, — сообщил инсайдер.

Уэст и Цензори поженились на частной церемонии в декабре 2022 года. Родные девушки также утверждают, что рэпер препятствует ее общению с друзьями и австралийскими родственниками. „Если этого недостаточно, человек, который должен защищать дочь мистера и миссис Цензори, — тот же самый человек, который изолирует ее от собственной семьи. Лео честно хочет просто усадить Канье, чтобы дать ему понять, что он наносит вред Бьянке и ее семье, превращая его дочь в товар, который можно продать. Ни один мужчина никогда не должен поощрять женщину, которую он любит, выходить на публику и выставлять себя в таком виде. Это не любовь. Это контроль“, — добавил источник.