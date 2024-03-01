Украинка заявила о травле и угрозах на „Мисс Европа-2024“: скандал попал на видео

Милена Мельничук опубликовала в Instagram обращение, в котором рассказала о звонках с угрозами со стороны граждан РФ, которые называли ее нацисткой и фашисткой. По словам девушки, те угрожали ей ударами ракет по ее городу.

„Во время конкурса меня заставляли фотографироваться с россиянкой. Когда я агрессивно отказывала - мне угрожали и говорили, что я тупая и ничего не понимаю. Россиянка самостоятельно пыталась всегда сесть рядом и сфоткаться“, - пишет она.

Мельничук также говорит, что дизайнер конкурса специально выдал им одинаковые платья, чтобы они „были как подруги“. „Хореограф конкурса поставил меня рядом с россиянкой на сцене, когда я попросила переставить меня, он сказал на русском языке: „Мне по*уй на войну в Украине“. Во время самого финала этот хореограф кричал мне на сцене „х*хлушка“, - рассказала она.

Также девушка опубликовала видео из автобуса, в котором участница из Беларуси кричит на нее, желает смерти ее брату, и называет Украину агрессивной страной. „У тебя война? А чего ты тогда сиськами трясешь на конкурсе красоты? Какого хрена ты приехала на конкурс красоты?“ - кричит она.

Конкурс „Мисс Европа-2024“ проходил с 15 по 25 февраля в ливанском Бейруте. Первое место заняла россиянка из Казани Роза Гадиева, третье - белоруска Ирина Максимович.

Мельничук уверяет, что российский Минкульт заплатил 20 тысяч евро за победу россиянки, а белоруска заплатила 5 тысяч евро.