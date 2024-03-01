ФОТО | Показала все! Оливия Уайлд разгуливает практически топлес на Неделе моды в Париже

В этом году многие знаменитые модницы дали себе волю. Подписчики этих девушек шутили в социальных сетях, что они могли не тратить время на то, чтобы подбирать сложные образы и прийти просто голыми.

Но главным удивлением показа стала Оливия Уайлд. Обычно актриса выбирает откровенные, но очень элегантные образы. Несмотря на то, что 39-летняя Оливия просто в роскошной форме, во время публичных появлений она обычно не стремится к тотальному оголению. Однако, в этот раз девушка видимо решила собрать образ в дерзком стиле Saint Laurent. Надо сказать, что у актрисы получилось точно не хуже, чем у дизайнеров бренда.

Известная актриса в 2022 году рассталась с одним из самых желанных холостяков Голливуда. В паре с красавчиком Гарри Стайлсом они выглядели очень органично. Несмотря на то, что Оливия заметно старше музыканта, разница между ними 9 лет, на их совместных публичных появлениях, казалось, что у них все серьезно. Правда, многочисленные поклонницы Гарри считали, что Оливия недостаточно хороша для него. Но влюбленные не обращали на это внимание.

В последнее время актриса не заводит публичных романов. Судя по всему, расставание с Гарри стала для нее болезненным. Только недавно красотка решила показать всем, что она в порядке: переживания забыты, и она в отличной форме. Оливия пришла на показ Saint Laurent в полностью прозрачной, облегающей майке, юбке миди и на каблуках. Главным аксессуаром стали темные очки с розовыми стеклами.

Не зря в последние месяцы папарацци постоянно снимают Оливию во время похода в спортивный зал. Уайлд просто в идеальной форме и не стесняется это показывать. Видимо актриса, как многие девушки, после расставания стала больше тренироваться, и это дало свои результаты.