Послушайте! Светлана Лобода впервые запела на английском языке

Англоязычный репертуар давно в списке планов артистки, Лобода почти год готовилась к новому творческому витку.

„Любому артисту, который хочет оставаться на гребне волны, более того - увеличивать размах, приходится регулярно становиться лучшей версией себя. Я делала это много раз, но этот будет особенным. Here I come!“, - комментирует Светлана.