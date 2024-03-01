Шоубиз
01.03.2024, 14:00

Послушайте! Светлана Лобода впервые запела на английском языке

 
ФОТО: LOBODA

Впервые за 20 лет сценической карьеры Светлана Лобода, выступающая под именем LOBODA, представила англоязычную песню „MENTOR 2.0“. В начале февраля состоялась премьера украинской версии трека.

Англоязычный репертуар давно в списке планов артистки, Лобода почти год готовилась к новому творческому витку.

„Любому артисту, который хочет оставаться на гребне волны, более того - увеличивать размах, приходится регулярно становиться лучшей версией себя. Я делала это много раз, но этот будет особенным. Here I come!“, - комментирует Светлана.

Сам трек, по словам певицы, о её главном фундаменте, защите и опоре - настоящей любви.

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