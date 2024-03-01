Человек, который сушил платок на ветру: в Таллинне покажут фильм о самом свободном эстонском художнике

Без упоминания Соостера целостность эстонского модернизма и московского нонконформизма представить сложно. Образы яйца, можжевельников и рыб, которые создал Юло, стали одними из самых узнаваемых образов сюрреализма, а сам он был живой легендой и лидером андеграундных художников своего времени.

Его мастерская на улице Красина — место силы альтернативной артистической Москвы шестидесятых. Там бывали Виктор Пивоваров, Эрнст Неизвестный, Михаил Гробман, Илья Кабаков. Юрий Нолев-Соболев, ближайший друг художника, вспоминает: „Соостер, который отсидел много лет в лагерях… оказал влияние на весь этот круг. Все его считали старшим в том, что он знал и умел; уровень независимости и свободы для 1960-х был совершенно непостижимым“.

Зрители фильма узнают, как складывались характер и стиль художника. Они увидят остров Хийумаа, где он родился и провёл детство; здание художественной школы „Паллас“ и художественного института в Тарту; мастерскую в Таллинне, где Соостера арестовали как антисоветского пропагандиста и контрреволюционера; бывшие корпуса Карагандинского лагеря, где Юло отбывал наказание; мастерскую в Москве.

В этом году, в год столетия художника, в здании Большой гильдии Исторического музея пройдёт выставка „Юло Соостер. Тюрьма и любовь“. Киновечер проекта „Поговорим?“ приурочен к открытию и состоит из трёх частей: приветственного слова, показа фильма и беседы с режиссёром фильма, сыном художника и кураторами выставки.

Тэнно Соостер — художник, член Эстонского союза художников, аниматор, куратор выставки „Юло Соостер. Тюрьма и любовь“.

Ксения Ремезова — историк искусства, куратор выставки „Юло Соостер. Тюрьма и любовь“.

Лилия Вьюгина — режиссёр, сценарист, продюсер документальных фильмов.

Билеты здесь.