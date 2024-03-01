Русский театр получил три номинации на премии Союза театральных деятелей

За звание лучшего эстонского театрального режиссера 2023 года поборется Тимофей Кулябин, постановщик спектакля Русского театра „Страх и отчаяние в Третьей империи“.

Олег Головко, Влада Помиркованная и Оскарс Паулиньш претендуют на премию за работу над оформлением сцены, костюмами и светом в постановке Русского театра „Страх и отчаяние в Третьей империи“.

На премию детского театра имени Сальме Реэк претендует режиссер и художественный руководитель Русского театра Дмитрий Петренко, поставивший спектакль „На привязи“. Жюри хвалит постановку за „убедительное изображение молодежного бунта, зависимостей, отношений и сложностей взросления“.

Лауреаты в этих и всех остальных категориях будут объявлены в Международный день театра 27 марта. Церемония пройдет в этом году в Тарту в Эстонском национальном музее (ERM).