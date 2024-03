Громкие имена и яркие открытия: Tallinn Music Week объявил новых спикеров конференции

Пиар-менеджер и писательница Джейн Сэвидж, известная как один из главных архитекторов феномена брит-попа 1990-х годов, приезжает, чтобы представить свою книгу Pulp's This Is Hardcore, которая выйдет 6 марта. Это взгляд на культурный и исторический контекст знакового альбома Pulp 1998 года, окончательный и всеобъемлющий анализ эры брит-попа и музыкальных СМИ, существовавших в эпоху до Интернета.

Музыкальный историк Джо Маггс пишет для таких изданий, как Mixmag, WIRE, FACT и Guardian, а также является автором книг об электронной музыке и рейв-культуре Bass, Mids, Tops: An Oral History of Soundsystem Culture (2019) и Crosstown Rebels — 20 Years Of Madness, Magic and Music (2023). На конференции TMW Джо проведет дискуссию о месте местной клубной культуры в мировом музыкальном пространстве. В этом ему помогут Елена Натале, основательница таллиннского клуба HALL, и Видмантас Чепкаускас, менеджер вильнюсского Opium Club.