Громкие имена и яркие открытия: Tallinn Music Week объявил новых спикеров конференции
Более 100 специалистов и пионеров в области музыки и культуры со всего мира выступят на конференции TMW, которая пройдет в Nordic Hotel Forum с 5 по 6 апреля. Среди недавно объявленных спикеров — легенда пиара и архитектор брит-попа Джейн Сэвидж, влиятельный картограф клубной культуры Джо Маггс, психотерапевт от мира музыкальной индустрии Тэмсин Эмблтон, главный координатор Liveurope Элиз Фамгия и генеральный секретарь Европейского хорового общества Соня Грейнер.
Пиар-менеджер и писательница Джейн Сэвидж, известная как один из главных архитекторов феномена брит-попа 1990-х годов, приезжает, чтобы представить свою книгу Pulp's This Is Hardcore, которая выйдет 6 марта. Это взгляд на культурный и исторический контекст знакового альбома Pulp 1998 года, окончательный и всеобъемлющий анализ эры брит-попа и музыкальных СМИ, существовавших в эпоху до Интернета.
Музыкальный историк Джо Маггс пишет для таких изданий, как Mixmag, WIRE, FACT и Guardian, а также является автором книг об электронной музыке и рейв-культуре Bass, Mids, Tops: An Oral History of Soundsystem Culture (2019) и Crosstown Rebels — 20 Years Of Madness, Magic and Music (2023). На конференции TMW Джо проведет дискуссию о месте местной клубной культуры в мировом музыкальном пространстве. В этом ему помогут Елена Натале, основательница таллиннского клуба HALL, и Видмантас Чепкаускас, менеджер вильнюсского Opium Club.
Тэмсин Эмблтон — лондонский психотерапевт, среди клиентов которой музыканты и профессионалы музыкальной индустрии. Будучи основателем Коллектива терапевтов музыкальной индустрии (MITC), она также является редактором справочника о влиянии гастролей на психическое здоровье, в котором известные музыканты, такие как Найл Роджерс, Джастин Хокинс, Кэти Мелуа, Киран Хебден, делятся своим опытом и дают советы.
Элиз Фамгия координирует Liveurope, организацию, объединяющую знаковые европейские площадки с живой музыкой, а также вносит свой вклад в инициативу Music Moves Europe. Недавно она выступала в качестве наставника в проекте MEWEM Europa, который фокусируется на продвижении деятельности молодых женщин в музыкальном секторе.
Ральф Бёге — основатель и генеральный директор Paradise Worldwide, глобальной компании по защите авторских прав в сфере музыки. Визитной карточкой его компании является основанный на данных инновационный подход к распространению музыки, сбору авторских отчислений и поддержке артистов.
Соня Грайнер — генеральный секретарь Европейской хоровой ассоциации (Europa Cantat), советник по управлению Федерации хоровой музыки IFCM, член правления Всемирного целевого учреждения молодежных хоров и почетный член Международного музыкального совета.
В роли спикеров конференции TMW 2024 также выступят Анника Оксанен, менеджер агентства и промоутер Live Nation Finland, Туро Пекари, менеджер по инновациям Music Finland, Эндрю Апанов, основатель агентства цифрового маркетинга Dotted Music, Чикаго Майк Бек, основатель Access Film Music LLC, объединяющей создателей музыки и кинематографистов, Гиртс Озолиньш, создатель латвийского бренда синтезаторов Erica Synths и многие другие. Среди ранее объявленных профессионалов от мира музыкальной индустрии — консультант и менеджер R.E.M. Бертис Даун, консультант по музыке для фильмов, обладательница премии BAFTA Кле Сэвидж и удостоенная наград кинорежиссер Анна Хинтс. Представление панелистов TMW 2024
Программа конференции, в которой принимают участие около 1300 профессионалов музыкальной индустрии, позволяет ее участникам перенять лучший международный опыт и продвигает возможности экспорта эстонской музыки.
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Программа TMW, проходящая с 3 по 7 апреля 2024 года, состоит из музыкального фестиваля, конференции, посвященной музыкальной индустрии, и городского фестиваля.
Абонементы TMW 2024 продаются в интернет-магазине фестиваля. PRO-абонемент, обеспечивающий вход на фестиваль и конференцию, стоит 200 евро (окончательная цена 225 евро). Фестивальный абонемент, гарантирующий вход на мероприятия музыкального фестиваля, стоит 75 евро (окончательная цена 85 евро).
Фестиваль TMW организует компания Shiftworks OÜ совместно со многими партнерами и кураторами. Стратегическим партнером TMW в сфере музыки является Music Estonia, крупным спонсором, принимающей стороной конференции и иностранных гостей является Nordic Hotel Forum, спонсорами являются Visit Estonia, Министерство культуры, Капитал культуры Эстонии, город Таллинн и город музыки ЮНЕСКО Таллинн.
Фонд европейской политики сплочения поддерживает маркетинговую работу TMW, которая представляет Таллинн и Эстонию как привлекательное направление культурного туризма.
TMW является членом-учредителем FoMC, федерации, объединяющей международные музыкальные конференции и фестивали талантов, участником европейской программы обмена талантами ESNS Exchange, глобальной инициативы по гендерному равенству Keychange и фестивалем-партнером европейской глобальной музыкальной платформы UPBEAT.