Громкие имена и яркие открытия: Tallinn Music Week объявил новых спикеров конференции

Пиар-менеджер и писательница Джейн Сэвидж, известная как один из главных архитекторов феномена брит-попа 1990-х годов, приезжает, чтобы представить свою книгу Pulp's This Is Hardcore, которая выйдет 6 марта. Это взгляд на культурный и исторический контекст знакового альбома Pulp 1998 года, окончательный и всеобъемлющий анализ эры брит-попа и музыкальных СМИ, существовавших в эпоху до Интернета.

Музыкальный историк Джо Маггс пишет для таких изданий, как Mixmag, WIRE, FACT и Guardian, а также является автором книг об электронной музыке и рейв-культуре Bass, Mids, Tops: An Oral History of Soundsystem Culture (2019) и Crosstown Rebels — 20 Years Of Madness, Magic and Music (2023). На конференции TMW Джо проведет дискуссию о месте местной клубной культуры в мировом музыкальном пространстве. В этом ему помогут Елена Натале, основательница таллиннского клуба HALL, и Видмантас Чепкаускас, менеджер вильнюсского Opium Club.

Тэмсин Эмблтон — лондонский психотерапевт, среди клиентов которой музыканты и профессионалы музыкальной индустрии. Будучи основателем Коллектива терапевтов музыкальной индустрии (MITC), она также является редактором справочника о влиянии гастролей на психическое здоровье, в котором известные музыканты, такие как Найл Роджерс, Джастин Хокинс, Кэти Мелуа, Киран Хебден, делятся своим опытом и дают советы.

Элиз Фамгия координирует Liveurope, организацию, объединяющую знаковые европейские площадки с живой музыкой, а также вносит свой вклад в инициативу Music Moves Europe. Недавно она выступала в качестве наставника в проекте MEWEM Europa, который фокусируется на продвижении деятельности молодых женщин в музыкальном секторе.

Ральф Бёге — основатель и генеральный директор Paradise Worldwide, глобальной компании по защите авторских прав в сфере музыки. Визитной карточкой его компании является основанный на данных инновационный подход к распространению музыки, сбору авторских отчислений и поддержке артистов.