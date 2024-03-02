Модель Playboy раскрыла интимные секреты Лео Ди Каприо — наушники от криков и подушка на лицо

Многие осуждают Леонардо Ди Каприо за его непостоянство в личной жизни: актер до сих пор не женат и не встречается с девушками старше 25-ти лет. Знаменитость вступает в отношения только с юными моделями, поэтому его репутация завидного холостяка постепенно перерастает в репутацию неуверенного в себе мужчины.

22-летняя звезда Playboy Хике Конингс рассказала изданию Daily Mail о том, как познакомилась с Лео: „Это было в секретном клубе в Лос-Анджелесе, куда можно попасть только по приглашению. Я увидела его сидящим в черной толстовке и черной кепке, и мы встретились взглядами“.

Конингс поделилась, что агент актера пригласил ее за стол к Ди Каприо. Хике и Лео пообщались, и потом артист поцеловал девушку: „Это было нормально, но определенно не лучшее, что у меня было“.

После этого звезда Голливуда предложил модели поехать к нему домой, но получил отказ. „Он отреагировал очень бурно и явно был шокирован. Конечно, он к этому не привык. Когда я сказала, что недостаточно хорошо его знаю, он ответил вежливо и мило. Я уважаю это. После этого он обратился к другой девушке и уединился с ней“, — поделилась Конингс.

Она также рассказала о том, что некоторые подруги-модели делились с ней деталями встреч с Леонардо. По словам Хике, у актера немало странностей и особенностей в сексуальных предпочтениях: „Одна подруга сказала, что Лео надел наушники во время секса, потому что не хотел ее слышать. А другая, что он даже положил ей на голову подушку“.

Конингс закончила свой рассказ о 49-летнем актере словами о том, что „Лео слишком странный и слишком старый“.

Самые долгие отношения у Ди Каприо были с моделями Жизель Бюндхен и Камиллой Морроне. С обеими девушками актер расстался, когда им исполнилось 25 лет. Известно о более чем двадцати романах знаменитости. Большинство из них были непродолжительными. Актер всегда выбирает молодых девушек модельной внешности. Чаще блондинок.

Жениться актер собирался лишь однажды — в 2004-м году Леонардо сделал предложение Жизель Бюндхен, но в 2005-м пара рассталась из-за того, что Ди Каприо не был вовлечен в отношения, не поддерживал избранницу в тяжелый период жизни и был сосредоточен только на себе.