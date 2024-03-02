Раскол в семье Майли Сайрус: мать увела мужа у дочери

О разладе в звездной семье начали говорить еще в 2022-м году: тогда родители Майли, Билли Рэй Сайрус и Тиш Сайрус, со скандалом развелись после почти тридцати лет совместной жизни.

Практически сразу после расставания с мужем 56-летняя Тиш начала отношения с 54-летним актером Домиником Перселлом. Женщина призналась, что между ней и Перселлом случилась любовь с первого взгляда.

„Итак, мы идем на обед и целуемся примерно три часа“, — вспоминала Тиш о своем первом свидании с будущим мужем. Она добавила, что на следующий день они сказали друг другу: „Я люблю тебя“.

„Я живу своей лучшей жизнью, и он такой великолепный“, — поделилась Тиш в беседе с US Magazine.

В июне 2023 года влюбленные объявили о помолвке и уже в августе поженились. На звездной свадьбе присутствовали многие знаменитости, друзья семьи и родственники. Но фанаты обратили внимание на то, что среди гостей не было младшей дочери невесты Ноа и сына Брейсона.

Слухи о конфликте между матерью и дочерью начали распространяться еще тогда, но только недавно источник, близкий в семье, поделился шокирующими подробностями их ссоры. Оказывается, Тиш увела Доминика Перселла у 24-летней дочери.

„Ноа видела Доминика, когда Тиш начала его преследовать, и она знала об их отношениях“, — рассказал инсайдер изданию US Weekly.

Он добавил: „Ноа и Тиш не разговаривали с тех пор, как все это произошло с Домиником, и даже заблокировали друг друга в социальных сетях. Ссора между Ноа и Тиш выходит далеко за рамки того, что думают люди. Ноа очень расстроена тем, что родная мать украла у нее бойфренда“.

Ноа и Доминик встречались в течение девяти месяцев. Певица никак не комментировала свои отношения с Перселлом, как и все члены семейства Сайрус.

Майли и Ноа были очень близки: старшая сестра поддерживала младшую, когда она начала музыкальную карьеру, и говорила о том, что сестра — ее лучшая подруга. Тем не менее, бурный роман матери повлиял и на отношения Ноа и Майли.