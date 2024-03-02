Шоубиз
02.03.2024, 17:01

„Кооператив „Судорога““: Максим Галкин прошелся по некоторым российским артистам

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Максим Галкин в Таллинне
Максим Галкин в Таллинне
ФОТО: viktoria solomonchuk | Delfi Meedia

Юморист Максим Галкин выступил на своем стендап-концерте, где в очередной раз высказался об артистах, оставшихся в России, пишет Womanhit.

Так, шоумен назвал Лепса, Долину, Бабкину и Газманова „Кооперативом „Судорога““, сославшись на преклонный возраст исполнителей.

Досталось и молодому поколению: Галкин назвал певца Шамана талантливым человеком с хорошим голосом, но, конечно, не без острого юмора: „Но, конечно, появился в этой конъюнктуре, стал петь: ’Встанем!“. Но, я уверен, будет суд в Гааге, будет петь: „Сядем!““, — декламировал Галкин.

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