02.03.2024, 17:01
„Кооператив „Судорога““: Максим Галкин прошелся по некоторым российским артистам(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Юморист Максим Галкин выступил на своем стендап-концерте, где в очередной раз высказался об артистах, оставшихся в России, пишет Womanhit.
Так, шоумен назвал Лепса, Долину, Бабкину и Газманова „Кооперативом „Судорога““, сославшись на преклонный возраст исполнителей.
Досталось и молодому поколению: Галкин назвал певца Шамана талантливым человеком с хорошим голосом, но, конечно, не без острого юмора: „Но, конечно, появился в этой конъюнктуре, стал петь: ’Встанем!“. Но, я уверен, будет суд в Гааге, будет петь: „Сядем!““, — декламировал Галкин.