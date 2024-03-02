„Кооператив „Судорога““: Максим Галкин прошелся по некоторым российским артистам

Досталось и молодому поколению: Галкин назвал певца Шамана талантливым человеком с хорошим голосом, но, конечно, не без острого юмора: „Но, конечно, появился в этой конъюнктуре, стал петь: ’Встанем!“. Но, я уверен, будет суд в Гааге, будет петь: „Сядем!““, — декламировал Галкин.