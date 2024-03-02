Впервые за 16 лет: Алла Пугачева выпустила новый альбом

На обложке нового альбома размещена черно-белая фотография, на которой Алла Пугачева изображена вместе с украинским продюсером Нателлой Крапивиной. Эта же фотография была использована для афиши концерта певицы в Минске, который состоялся в ноябре 2019 года. Среди вошедших в сборник „P. S.“ композиций — „Любовь, похожая на сон“, „Женщина, которая поет“, „Не делайте мне больно, господа“ и „Свеча горела“.

Новый альбом выложили на „Яндекс Музыке“, на сервисе „МТС Музыка“ и во „ВКонтакте“, который называется „P.S.“. В сборнике 20 песен, в том числе хиты прошлых лет „Любовь, похожая на сон“, „Женщина, которая поет“, „На коне“, „Поживи в моей шкуре“ и другие.

Последний студийный альбом Аллы Пугачевой вышел в 2008 году и назывался „Приглашение на закат“. В 2013-м певица выпустила сборник песен, написанных композитором Юрием Чернавским. Альбом вышел в формате виниловой пластинки.