Икона стиля Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет: кто она и как стала рок-звездой мира моды

В юности девушка работала на многих должностях: в копировальном центре, занималась оформлением квартир для перепродажи, работала помощницей иллюстратора Роберта Гудмана. Но между всеми этими занятиями Айрис продолжала свое хобби - поиск редких предметов. Она посещала секонд-хенды, блошиные рынки, гаражные распродажи и везде находила что-то интересное и яркое.

„Мама всегда говорила мне: „Покупай простое маленькое черное платье, ведь его всегда можно украсить“, - вспоминала она.

А вот большое влияние и любовь к этому всему Айрис привила мать, которая тоже безумно любила аксессуары.

„Я люблю импровизировать и жить так, словно играет джаз. Попробовать это, попробовать то […] Я вижу какую-то вещь и просто примеряю ее, я полностью погружаюсь в процесс и сам процесс мне нравится даже больше, чем ношение этих вещей“, - сказала она в документальном фильме 2014 года о самой себе.

Интересоваться вещами она начала еще в детстве и по ее собственным рассказам, ребенком любила ездить на метро в поисках „драгоценностей“ и изучения Манхэттена. Она копила деньги, чтобы покупать присмотренные безделушки, а свою первую вещь купила в Гринвич Виллидж приблизительно в 11-12 лет.

Семья Айрис, несмотря на Великую депрессию и войну, смогла обзавестись небольшим бизнесом. Отец был мелким предпринимателем и занимался поставками предметов из зеркал и стекла, а мать владела бутиком одежды, где сама и работала. После окончания школы Айрис изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и посещала художественную школу при Висконсинском университете.

Айрис Баррел родилась 29 август 1921 года, в Нью-Йорке, в семье еврейских эмигрантов. Она была единственным ребенком у родителей и выросла на ферме, где также жили ее бабушка и дедушка.

Жизнь у этой милой старушки была не менее яркая, чем ее наряды, поэтому достойна, того, чтобы о ней рассказать.

Но нет, она не певица и не актриса, Айрис - коллекционер одежды и украшений, дизайнер интерьеров и бизнес-леди, которая в результате своей творческой роботы стала моделью и инфлюенсером, ведь в Instagram на нее подписано более трех миллионов фолловеров.

Брак длиною в 67 лет

22 февраля 1948 года она вышла замуж за Карла Апфеля с которым прожила в браке 67 лет. Познакомились они во время отдыха на озере Джордж в северной части штата Нью-Йорк. Свадьбы Айрис не хотела, у нее был план - тайно расписаться, а деньги отложить, но все же ради родителей пара решила таки сыграть свадьбу, на которой было сто с лишним гостей. Она тогда выбрала легкое платье с розовым кружевом и розовые атласные туфли, которые хранила всю жизнь.

„Наше первое свидание состоялось в День Колумба, предложение Карл сделал в День благодарения, на Рождество он подарил мне кольцо и в день рождения Вашингтона мы поженились“, - вспоминала она.

Два года спустя, в 1950 году, Анрис и Карл основали текстильную фирму Old World Weavers и управляли ею, пока не вышли на пенсию в 1992 году. Их фирма сотрудничала с богатыми клиентами, которые хотели что-то чего нет у других, а также с Белым домом и различными музеями. Дело в том, что они создавали высококачественные ткани, которые были репродукциями узоров 17-20 веков, и поэтому супругов также часто приглашали к сотрудничеству и реставраторы. А для того, чтобы ткани максимально соответствовали оригиналам пара начала много путешествовать по миру и фотографировать.

Над проектами для Белого дома они работали много лет и застали президентов: Трумэна, Эйзенхауэра, Кеннеди, Джонсона, Никсона, Форда, Картера, Рейгана и Клинтона. С первыми леди они вносили в дизайн интерьеров Белого дома что-то новое.

Детей у пары не было, ведь из-за роботы их никогда не было дома, а Айрис не хотела, чтобы их воспитывали няни. Свою текстильную компанию они в результате продали. По словам пары, „им сделали предложение, от которого они не смогли отказаться“.

Карл Апфель скончался в возрасте 100 лет, всего за три дня до своего 101-летия, 1 августа 2015 года.

Выставка, которая сделала ее звездой