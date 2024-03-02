„Я последняя узнала“: Алла Пугачева опубликовала неожиданное видео

„Мне приятно, спасибо большое“, — заявила артистка.

Пугачева назвала выход альбома „P.S“ хорошим подарком к юбилею. 15 апреля Примадонне исполнится 75 лет. Она пообещала к этой дате выпустить новые композиции.

„А я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас“, — сказала звезда в видеообращении.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В „P.S“ вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году.