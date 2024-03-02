ФОТО | Симбиоз музыки и фотоискусства. В Fotografiska прошла „музыкальная экскурсия“ по выставке Елизаветы Породиной

Важной частью вечера был также аромат „Coral Pearl“ от парфюмерного магазина Ambra, дополнявший волшебную атмосферу выставки и концерта. Kitty Florentine помогал в музыкальном плане гитарист Маттиас Тирмасте.

„Как поклонник текстур и цветов, которые почти что можно ощутить на языке, я уже много лет слежу за творчеством Елизаветы Породиной и наслаждаюсь им. В ее подобной сновидениям реальности, когда смотришь на эти фотографии в физическом пространстве, возникает ощущение, что представленные там миры и музы могут в любой момент выйти из полотен и присоединиться к вам, пока вы ходите вокруг. Но в то же время они совершенно недостижимы. Они реалистичны и эмоционально присутствуют в моменте“, - прокомментировала выставку Kitty Florentine.

Елизавета Породина – востребованный фотохудожник в модной индустрии, и всего за несколько лет успела посотрудничать со многими крупнейшими модными домами и всемирно известными брендами. Она снимала таких известных людей, как Ирина Шейк, Белла Хадид, Наталья Водянова и Брэд Питт, а ее работы украшали обложки Vogue и других глянцевых журналов.

На выставке Елизаветы Породиной „С маской / Без маски“ у зрителей есть возможность познакомиться с многогранным творчеством художницы и методами ее работы. Породина виртуозно работает с цветом, движением и эмоциями, благодаря чему ей удалось сформировать свой узнаваемый стиль.

В поиске свежих выразительных средств для воплощения своих замыслов Породина часто обращается к новым технологиям и социальным платформам. Создание фотографий невозможно без тесного сотрудничества с моделями, которых Породина называет музами. Ее произведения рождаются в процессе обмена идеями, энергией, эмоциями, который, по словам художницы, можно сравнить с магическим ритуалом.