Шоубиз
03.03.2024, 12:12

„Не сдавайтесь!“: Максим Галкин опубликовал новую песню Аллы Пугачевой. Люди восхищаются, Собчак плачет, кремлеботы атакуют

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: Picvario Media, LLC / AlamyPicvario Media, LLC / Alamy Stock Photo | Vida Press

Максим Галкин выложил в своем Instagram клип на новую песню Аллы Борисовны. Песня Пугачевой вызвала шквал реакций в Сети.

Слова в песне Примадонны откликаются в каждой душе и показывают жизненную позицию Аллы Борисовны: „Видишь крылья за спиной? Я всегда лечу на свет! Потому что.... потому что... мне другой дороги нет. Видишь крылья за спиной, я не брошусь вниз, потому что я живу на бис“.

В первые же минуты после публикации видео на пост Галкина обрушились десятки тысяч реакций: лайки, комментарии, репосты. Подписчики спешили прокомментировать видеоролик. Одной из первых оказалась Ксения Собчак, журналистка написала: „Прекрасная песня, слёзы на глазах“.

Пользователи Instagram разошлись во мнениях, одни поддержали новую песню Пугачевой, другие отметили, что голос уже не тот. Не обошлось под клипом и без нашествия ботов.

Впрочем, смотрите и слушайте сами:

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