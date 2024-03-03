„Не сдавайтесь!“: Максим Галкин опубликовал новую песню Аллы Пугачевой. Люди восхищаются, Собчак плачет, кремлеботы атакуют

Слова в песне Примадонны откликаются в каждой душе и показывают жизненную позицию Аллы Борисовны: „Видишь крылья за спиной? Я всегда лечу на свет! Потому что.... потому что... мне другой дороги нет. Видишь крылья за спиной, я не брошусь вниз, потому что я живу на бис“.