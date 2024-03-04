Вот так сюрприз! Оудекки Лооне полгода назад стала мамой: ребенок появился на свет 1 сентября

Жизнь бывшего депутата Рийгикогу Керстин-Оудекки Лооне и ее семьи изменилась 1 сентября, когда на свет появился поэг Аурелио Ниголас. Оудекки говорит, что всегда воспринимала рождение детей прагматично. „Это означает, что они появятся, когда захотят“, - считает она.

Роды у нее прошли быстро - маленький Аурелио Ниголас появился на свет за три часа. „К счастью, я уже была в больнице, потому что в возрасте 40+ советуют не переносить ребенка, мой срок был 2 сентября“, - поведала счастливая мать.

Оудекки Лооне вступила в Центристскую партию в декабре 2013 года. Она была как депутатом Рийгикогу, так и генеральным секретарем Центристской партии. На выборах в 2023 году она набрала 402 голоса и не была избрана в Рийгикогу.