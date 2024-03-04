Шоубиз
04.03.2024, 11:02

„Не беспокойтесь за меня!“: Алла Пугачева опубликовала ошеломительное видео с яхты

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: Скриншот Instagram/alla_orfey

В последние дни Примадонна активно делится новым контентом на своей странице в соцсети, хотя до этого она не баловала поклонников публикациями.

В первое воскресенье марта Алла Борисовна по традиции разрешила весну, правда, сделала это за границей. После этого Примадонна закатила вечеринку на яхте, во время которой выступила в необычном для себя амплуа — в качестве блогера.

„Круто отгуляли первое воскресенье весны! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников. Живем дальше. Не беспокойтесь за меня!“ — отметила 74-летняя исполнительница, опубликовав ролик с праздника.

Подписчики Примадонны отметили, что она прекрасно выглядит, впрочем, как и всегда. Правда, нашлись и те, кто в пух и прах раскритиковал артистку. „А фильтров-то сколько наложила, ну и правильно! Неузнаваемая, ужас. Не надо так близко себя снимать, не пугайте людей“; „И как долго будете всем доказывать, как вам хорошо на чужбине?“; „Совсем другая стала“, — считают недоброжелатели.

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