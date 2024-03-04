„Можно было сделать по-другому“: отец Юлии Началовой заявил, что певицу могли спасти
Виктор Началов, отец Юлии Началовой, до сих пор не смог смириться с потерей дочери и убежден, что трагедии можно было избежать, ведь все началось с обычной, как казалось Юлии, мозоли на пальце ноги. Своими переживаниями мужчина поделился в программе „Эксклюзив“ на Первом канале.
Виктор Васильевич не может простить себе, что тогда не настоял на госпитализации дочери. В итоге, когда Началова обратилась к врачам, было слишком поздно.
„Так получилось, что приехали мы как-то, она уже очень плохо себя чувствовала, у нас терпение лопнуло. Все, скорая, поехали. Но уже припоздали мы“, — вспомнил отец певицы.
К сожалению, подагра, которую диагностировали у артистки, оказалась лишь поверхностным симптомом серьезной болезни почек. Началовой назначили лечение, ей даже стало лучше, но проблемы с ногой привели к развитию гангрены, а затем и к смерти.
Сейчас ее отец уверен, что надо было действовать так же радикально, как в случае с Романом Костомаровым.
Юлия Началова ушла из жизни в 38 лет. В марте 2024 исполнится пять лет с момента ее смерти.