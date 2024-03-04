„Можно было сделать по-другому“: отец Юлии Началовой заявил, что певицу могли спасти

Виктор Васильевич не может простить себе, что тогда не настоял на госпитализации дочери. В итоге, когда Началова обратилась к врачам, было слишком поздно.

„Так получилось, что приехали мы как-то, она уже очень плохо себя чувствовала, у нас терпение лопнуло. Все, скорая, поехали. Но уже припоздали мы“, — вспомнил отец певицы.

К сожалению, подагра, которую диагностировали у артистки, оказалась лишь поверхностным симптомом серьезной болезни почек. Началовой назначили лечение, ей даже стало лучше, но проблемы с ногой привели к развитию гангрены, а затем и к смерти.

Сейчас ее отец уверен, что надо было действовать так же радикально, как в случае с Романом Костомаровым.

Юлия Началова ушла из жизни в 38 лет. В марте 2024 исполнится пять лет с момента ее смерти.