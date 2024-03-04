Гоген Солнцев показал новорожденного сына

Поначалу общественность не верила в новость, но тетя Гогена Светлана Черепанова подтвердила его отцовство.

„Да, действительно, у Гогена несколько дней назад родился здоровый мальчик весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Рожали в домашних условиях, в ванне. Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину. Имя младенцу пока не дали. Что касается матери ребенка, то, думаю, стоит дождаться ответов от самого Гогена. Убеждена, что в ближайшее время он все расскажет. Пока он весь в памперсах, бутылочках и в прочих приятных хлопотах“, — рассказала женщина в беседе со „СтарХитом“.

И вот сегодня Гоген Солнцев показал фото с малышом и признался, что пока не придумал его имя. В этом вопросе звезда ток-шоу решил положиться на мнение пользователей Сети.

„Выбираем имя для маленького ангела. Имя человека — одно из важнейших составляющих его индивидуальности. Недаром оно входит первым компонентом в структуру самосознания. Имя — это личный семантический код человека, даваемый ему при рождении, и даже после смерти фактического тела имя может существовать очень и очень долго. Мы сделаем все, чтобы этот парень стал самым счастливым в этой жизни! И имя — первый к этому шаг! Посоветуйте имя! Очень хотелось бы, чтобы оно несло ему гармонию по судьбе!“ — порассуждал 43-летний Гоген в личном блоге.