Кристина Орбакайте после отмен концертов в России выступила в Петербурге и сделала неожиданное заявление

Радости поклонников не было предела, ведь сейчас дочь Аллы Пугачевой редкий гость на родине. С конца зимы 2023 года большую часть времени певица живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке, в элитном комплексе Майами „Маджестик Тауэр Бэл Харбор“. Апартаменты площадью 285 квадратных метров оцениваются в 2,5 миллиона долларов, пишет SHOT.

Однако в беседе с Telegram-каналом SHOT после питерского концерта артистка заявила, что никуда не уезжала и живет в родной стране. „А вы надолго в Россию?“ — спросили после питерского концерта звезду. „Я здесь живу“, — ответила Кристина, пожав плечами.

Затем охранники начали оттеснять корреспондента SHOT в сторону и попросили не задавать „провокационные вопросы“.

Во время концерта Кристины Орбакайте в Питере произошел неприятный инцидент. Исполняя песню «Просто любить тебя», звезда запуталась в собственном наряде и упала на сцене. Но вышла из досадной ситуации, как могла, красиво, да и зрители поддержали артистку аплодисментами.

Как пишет SHOT, перед выступлением зрители боялись внезапной отмены в последний момент. А сотрудники «Октябрьского» говорили о плохой продаже билетов. Также в БКЗ не было замечено афиш с Орбакайте. А некоторое время назад из холла убрали портрет Аллы Пугачевой, который висел там около 40 лет.

Напомним, в 2005 году Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, у которого стоматологический бизнес в США.