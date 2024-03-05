СМИ: колония поддержала ходатайство Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении

Одобрение условно-досрочного освобождения Ефремова со стороны администрации колонии подтвердила РБК член Совета по правам человека Ева Меркачева. Адвокаты Михаила Ефремова эту информацию не комментировали, пишет Meduza.

Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд.

В июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном. В результате аварии водитель фургона Сергей Захаров погиб. Экспертиза установила, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии опьянения.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.