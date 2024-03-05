Почему мы влюбляемся? Откуда в животе бабочки? В Таллинне молекулярный биолог разложит все по полочкам

К концепции романтической любви, которую начали формировать древние греки, у современного человека много вопросов. О том, что влюблённые — две разлучённые половинки, Платон написал ещё до нашей эры, но миф до сих пор жив и мешает строить отношения. Идея о половинке предполагает, что мы можем быть по-настоящему счастливы лишь с одним человеком, и обрекает нас на вечный поиск.

На помощь приходит наука. Учёные успокаивают: люди задуманы целыми, а романтическая любовь — это естественная (и часто позитивная) аддикция, которая развилась у теплокровных существ как механизм, позволяющий им более эффективно продвигать свои гены в череде поколений.

На лекции речь пойдёт о нейробиологических механизмах, благодаря которым мы ощущаем то, что зовётся любовью. Зрители узнают, какие именно гормоны и нейромедиаторы отвечают за то, что на разных стадиях сближения с объектом влюбленности мы ощущаем желание, притяжение и привязанность.

Ирина Якутенко — молекулярный биолог, научный журналист. На своём авторском канале в YouTube публикует ролики, в которых рассматривает самые разные аспекты жизни с научной точки зрения.

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