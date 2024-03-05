О любви, своем браке с Зеленским и страстных мольбах к политикам США. Первая леди Украины дала интервью британскому журналисту Моргану
Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Великобританию дала эксклюзивное интервью британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану. Об этом он сообщил 3 марта в Instagram, разместив совместное фото с Зеленской, пишет „Бульвар Гордона“.
По словам Моргана, супруга украинского президента Владимира Зеленского обсудила с ним многие темы, в том числе и личные.
"Первая леди Украины Елена Зеленская дала одно интервью во время поездки в Британию на прошлой неделе – и это мне! Наш увлекательный 50-минутный разговор о войне, любви, браке, России, Трампе, королевской семье, ее послании Владимиру Путину и ее страстных мольбах к политикам США", – анонсировал разговор Морган.
Он отметил, что запись будет доступна к просмотру 4 марта на его канале в YouTube.
Контекст
Зеленская прибыла в Великобританию 28 февраля. Утром 29 февраля она встретилась с королевой Камиллой.
После этого у нее состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его женой Акшатой Мурти. Зеленская посетила резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.