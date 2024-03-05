ФОТО | Бледная, одутловатая, с повязкой на носу: первый снимок Кейт Миддлтон после операции и слухов о коме

В окружении 42-летней Кейт не стали уточнять ее диагноз по этическим причинам, что породило массу сплетен. К примеру, испанская телеведущая Конча Кальеха публично заявила, мол, после хирургического вмешательства Миддлтон какое-то время находилась в коме, пишет „Стархит“.

„Были серьезные осложнения, которых врачи не ожидали, потому что операция прошла хорошо, но послеоперационный период прошел не по плану“, — отмечала она, ссылаясь на собственные достоверные источники.

И вот теперь в СМИ появилось новое фото Кейт Миддлтон. На снимке принцесса Уэльская едет в авто со своей мамой. Как заметили пользователи, Кейт выглядит не слишком хорошо — она казалась бледной, немного одутловатой. Кроме того, на носу Миддлтон можно было увидеть повязку.

Теперь есть мнение, что принцесса Уэльская могла перенесли пластику носа… В Кенсингтонском дворце предпочитают не комментировать подобные сплетни, лишь уверяют, что с Миддлтон все хорошо, она, как и положено, восстанавливается после операции.

„Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание оберегать своих детей от ненужных слухов и желание оставить личную медицинскую информацию конфиденциальной“, — говорили в ее окружении.

Напомним, в одно время Кейт Миддлтон приписывали анорексию — уж больно худой она выглядела. Сама принцесса Уэльская опровергала подобные доводы в свой адрес. „Кейт это расстраивает, потому что она всегда очень подтянутая и стройная. Кейт очень активна, но это не мешает людям заявлять о том, что у нее проблемы со здоровьем. Стыдить ее за худобу оскорбительно, она устала от этого. В течение многих лет она была самым популярным членом королевской семьи. Стремление держать себя в форме — очень утомительный процесс, особенно когда в твой адрес идет неоправданная критика“, — рассказывал источник.