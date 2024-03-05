Компания звукозаписи с мировым именем прекращает деятельность в Эстонии. Что станет с карьерой местных артистов?

В этом лейбле состоят шесть музыкантов из Эстонии – Arop, Andreas, Gameboy Tetris, Лийс Лемсалу, Kirot и Карл Киллинг. Финский филиал Warner Music, который берет на себя обязанности эстонского офиса, пока не прокомментировал решение о закрытии.

Глава организации по экспорту музыки Music Estonia Аве Тёлпт сказала, что это важное изменение, которое также заставит Music Estonia усерднее работать над поддержкой местной музыкальной индустрии.

„Мы можем надеяться, что контора Warner, которая была в Эстонии, повысила осведомленность о наших талантах. Мы также можем надеяться, что другие наши компании и музыкальная индустрия развились к сегодняшнему дню и сейчас задан хороший темп нашей музыкальной индустрии в целом“, – пояснила Тёлпт, добавив, что эстонские компании могли бы взять на себя работу, которую выполнял филиал известного лейбла.

„Наша музыкальная индустрия, должно быть, достигла точки, в которой мы, вероятно, так уж сильно не пострадаем в результате этого, а это, несомненно, большое изменение“, – добавила Тёлпт и выразила надежду, что артисты звукозаписывающей компании и работники Warner найдут решение или музыканты сами найдут новое представительство.

Warner Music Baltics открыла представительство в Таллинне осенью 2020 года.