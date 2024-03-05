ФОТО | „Затмила всех“: Джулия Фокс в прозрачном наряде произвела фурор на Неделе моды в Париже

На фэшн-шоу бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста пришла в прозрачном комбинезоне из пайеток. Наряд украсили пышные „пластиковые“ перья на лифе и ногах. Стоит ли говорить, что гости увидели практически обнаженное тело Джулии. Фокс выбрала для выхода в свет простую гладкую укладку и грим серебристого цвета.

Экстравагантный внешний вид вызвал у интернет-пользователей противоречивые чувства: от неприятия до восхищения. Сошлись они в одном: смелости модели точно не занимать! „Фокс затмила всех“, — написал один из комментаторов в Сети. Некоторые сравнили Джулию с нынешней избранницей Канье Уэста – Бьянкой Цензори.

Напомним, в последнее время поклонники бьют тревогу из-за того, что жена музыканта выходит на публику практически голой. Многие считают, что на стиль Бьянки повлиял рэпер, практически заставляя ее появляться на людях почти в стиле „ню“. Правда, недавно Цензори приятно удивила фанатов, одевшись „по-человечески“.