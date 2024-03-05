Продюсер посвященного Навальному спектакля: привозить в Нарву новые постановки - это риск

„Когда этот спектакль создавался - была одна ситуация - премьера состоялся 7 декабря. А 16 февраля, я думаю, многие надолго запомнят эту дату, Владимир Путин убил оппозиционного лидера, человека, Алексея Навального. И этот спектакль, он и был, в принципе, посвящен Алексею и всем политзаключенным. И когда Алексея не стало, этот спектакль приобрел для меня еще большую окраску“, - рассказала передаче „Народу важно“ на телеканале ETV+ актриса и режиссер спектакля Паула Гапо.

По оценке журналиста Евгении Парв, нарвский зритель принял постановку тепло, особенно людям понравилось неформальное общение с актрисой после спектакля. Однако продюсер спектакля считает, что привозить в Нарву новые постановки - это риск и вызов.

„На самом деле очень сложно раскачать нарвского зрителя. Он настороженный, непонятный. Но я полагаю, что влияет и экономическая ситуация. Но дело даже не в этом. Настороженность в том, что могут привезти не тот продукт, на который они рассчитывали. Т.е. заглавие, название не всегда отражает то, что внутри самого спектакля. В отличие от конкретного этого спектакля“, - рассказал продюсер Вадим Куприянов.