ВИДЕО | Роман Костомаров, переживший ампутацию стоп и кистей, освоил новый экстремальный вид спорта

Судите сами: фигурист вернулся на лед и в паре с Татьяной Навкой исполнил легендарный танец „Кармен“, с которым они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Заново научился бегать, подниматься по лестнице, плавать и водить машину c протезами. И даже попробовал флайбординг — экстремальный водный вид спорта. Но, как оказалось, это далеко не предел его возможностей.

„Всем привет. Ура… я на сноуборде. Было непросто, но у меня получилось… И у вас все получится. Всем здоровья“, — огорошил Костомаров подписчиков в Инстаграме*. А чтобы не быть голословным, опубликовал видео, в котором совершает спуск со снежного склона на доске для катания.

Поклонники Романа, которых, казалось бы, уже сложно чем-либо удивить, в очередной раз пришли в восторг от мужества и силы воли спортсмена. „Просто уже слов не хватает… Шок!“, „Невероятно, но факт. Не перестаете удивлять нас своими достижениями“, „Роман, какой же вы мотиватор. Спасибо вам огромное!“, „Роман — это просто фантастика“, „Вы суперчеловек. Восхищаюсь и горжусь вами!“ — не поскупились на добрые слова пользователи Сети. Что тут еще добавишь? Просто браво!