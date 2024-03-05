В Таллинне пройдет интерактивное шоу для всей семьи „Дом с привидениями“

Представьте себе старинный дом с привидениями, но с привидениями непростыми, а современными! Они очень устали веками придумывать страшилки для людей и решили отправиться в страну Ночных Кошмаров,чтобы освободится от зловещих чар коварного Колдуна Крикуса. Там им надо найти 3 кристалла храбрости, сразиться с повелителем Снов и Ночных Кошмаров, познакомиться с настоящим гигантом — Повелителем Света!

„Дом с привидениями“ - это не просто шоу, это визуальное погружение в магию, где грандиозные 3D-декорации и hi-tech костюмы создают невероятный мир. Откройте для себя захватывающее путешествие, наполненное лазерными и зеркальными спецэффектами, где каждый момент становится неповторимым.

Спектакли ShowBalt Production основаны на стремлении научить детей жить в реальном мире, а не в виртуальном. С помощью методики Edutainment (объединяющей обучение и развлечение) игровым образом детям преподносят важные уроки:

- Реальный мир увлекателен и интересен, даже более, чем виртуальный;

- Развиваем абстрактное мышление и воображение;

- Поддерживаем эмпатию, взаимопомощь и сотрудничество через наших персонажей;

- Учим детей находить выход из сложных ситуаций, вдохновляя их верить в себя и свои силы;

Спектакль разработан командой детских психологов и направлен на предотвращение зависимости детей от гаджетов и интернета. Позвольте вашим детям открыть для себя мир настоящих приключений и увлекательных открытий!

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