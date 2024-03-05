„Это был главный кошмар в моей жизни“: Фадеев разнес Serebro, Глюк’oZу и Линду

Продюсер Максим Фадеев не часто общается с публикой, на звонки журналистов он не отвечает, а вот в соцсетях периодически готов откровенничать. Эти периоды наступают в тот момент, когда чаша его терпения переполняется.

Под горячую руку продюсера попадала Наталья Чистякова-Ионова, он грозил, что не позволит певице выступать под именем Глюк’oZa. Максим собирался отдать псевдоним другой исполнительнице или группе. Сказано — сделано.

„В течение месяца группа Глюк’oZa в своем старом составе без Ионовой представит на ваш суд новый трек“, — делится Фадеев с подписчиками.

Откровений было много, так что аукнулось всем, кто работал когда-либо с ним.

„Линда — первенец, гордость и разочарование. Глюкоза — труд, интрига и любовь, Serebro — счастье, ужас, ад“, — аттестует он своих подопечных.

Возродить Линду Фадеев не мечтает, говорит, что это ни к нему. Но готов честно ответить на слухи, что бросил артистку, когда у ее отца закончились деньги. „Это ложь, которую они несут уже 30 лет, а я молчу, но даже у молчаливого дерева бывает хруст веток… Поэтому, конечно, я отвечу“, — ставит точки над i продюсер.

От Елены Темниковой в его душе тоже остались раны. „Но я не чувствую ничего плохого. Удивительно, но о Лене помню только хорошее… Я знаю причины ее поведения по отношению ко мне. Теперь знаю“, — отмечает он.

А вот еще одна участница группы Serebro Ольга Серябкина таких теплых эмоций не вызывает, тем не менее, именно им приписывали роман и даже говорили, что сын артистки от Фадеева. „Это самая смешная история, которая до меня дошла в последнее время. Конечно, нет“, — заверяет он.

Кстати, проект Serebro принес продюсеру самые большие „эмоциональные качели“, теперь, если звучит вопрос о его возрождении старого состава группы, то ответ однозначный — никогда!!!

„Это был главный кошмар в моей жизни“, — заключает Фадеев.

А вот новый совсем скоро зрители смогут оценить — две участницы уже найдены, сейчас дело за третьей.