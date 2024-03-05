ФОТО | Снова вместе: Санна Марин веселилась на празднике с бывшим мужем - они даже сфотографировались вместе

Афтепати прошло в расположенном в Хельсинки ресторане Madonna, а в списках гостей были десятки известных лиц. Хотя пару часов назад в Финляндии появился новый президент, но на самом деле праздник был посвящен не этому, а открытию MA/PI Oy - общему начинанию Санны Марин и ее бывшей ассистентки Туулии Питкянен.

То, что Ряйккёнен тоже был на вечеринке, выяснилось сразу же из сторис в Instagram ведущего вечера Иле Уусивуори. Как оказалось поздже, экс-супруг Марин и не собирался скрывать то, что присутствовал на празднике и сам же опубликовал несколько фотографий оттуда - в том числе одну, на которой он позирует вместе с Санной Марин.