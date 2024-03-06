06.03.2024, 14:00
ФОТО | Бренд решил сэкономить деньги? Двойник Кейт Мосс стала главной звездой на Неделе моды в Париже
ФОТО: | Scanpix
38-летняя Дениз Ононе стала популярна благодаря своей внешности. Девушку называют двойником супермодели 90-х Кейт Мосс. 4 марта Дениз Ононе приняла участие в показе французского бренда Marine Serre на Неделе моды в Париже, пишет Daily Mail.
Она прошлась по подиуму в длинной белой рубашке, темно-серых высоких сапогах с монограммой марки и куртке. Кадры с ней завирусились в социальных сетях и прессе.
Читатели Daily Mail удивились сходством Дениз Ононе с Кейт Мосс.
„Они могут быть сестрами!“, „Она больше похожа на Кейт Мосс, чем сама Кейт Мосс“, „Потрясающее сходство“, „Вау, она ее копия“, „Это смешно, насколько она похожа на Кейт Мосс“, „Похожа на Кейт Мосс 20 лет назад“, — писали в комментариях.