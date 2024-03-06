ФОТО | Бренд решил сэкономить деньги? Двойник Кейт Мосс стала главной звездой на Неделе моды в Париже

Она прошлась по подиуму в длинной белой рубашке, темно-серых высоких сапогах с монограммой марки и куртке. Кадры с ней завирусились в социальных сетях и прессе.

„Они могут быть сестрами!“, „Она больше похожа на Кейт Мосс, чем сама Кейт Мосс“, „Потрясающее сходство“, „Вау, она ее копия“, „Это смешно, насколько она похожа на Кейт Мосс“, „Похожа на Кейт Мосс 20 лет назад“, — писали в комментариях.