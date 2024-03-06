В следующее воскресение Маарду весело отметит Масленицу

«Запах блинов, мотивы народных песен и радостные крики детей – разве не в этом вся Масленица! Радостное семейное мероприятие, предвещающее весну, подарит посетителям всех возрастов многогранную культурную программу, множество увлекательных развлечений и хорошее настроение. Согласно обычаям, вечер заканчивается сожжением масленичного чучела, что всегда представляет собой очень красочное зрелище. Ждем всех жителей города Маарду совместно встретить весну, отведать блинов и хорошо провести время!», - сообщил мэр Маарду Владимир Архипов.
Самым важным и праздничным днем Масленичной недели считается воскресенье. По обычаям неделя состоит в основном из церемоний проводов зимы, зиму провожают песнями и танцами. Различные соревнования и игры, которые можно будет увидеть на маардуском празднике, также основаны на древних обычаях Масленичной недели.
В течение всего дня можно будет посмотреть культурную программу, посетить ярмарку, попробовать традиционные угощения, потанцевать и принять участие в увлекательных конкурсах и играх.
Масленица порадует каждого гостя своим красочным концертом. В 13.00 начинается культурная программа, на сцену выйдут театральная студия «Веер и шпага», фольклорный ансамбль «Былица», танцевальный ансамбль «Сирин» и «Терек», ансамбль народного танца «Лейгарид», ансамбль народной музыки «Златые горы», ансамбль украинской песни «Барвинок», белорусский ансамбль «Лёс» и танцевальный ансамбль «Горлица», студия «De Light», группа «Чары» и коллективы Маардуского Рахвамая «Ятран», «Бахтале», «Радуга», «Elurõõm», «Рябинушка», «Время петь», «Белла», «Ялинка».
Всех гостей угостят блинами и горячим чаем. После вкусного перекуса все желающие смогут испытать себя на городском стадионе Маарду, где с 15.30 пройдут веселые соревнования. Праздник завершится в 18.00 сожжением масленичного чучела.
Поскольку весенняя погода еще обманчива, стоит все же одеться потеплее, чтобы было уютно и комфортно наслаждаться уличным праздником в течение всего дня.
Имейте в виду! На празднике Масленицы для сервировки еды и напитков будет использоваться только многоразовая посуда. При покупке к стоимости еды или напитка добавляется залог за посуду (2 евро), который будет возвращен человеку в полном размере при возврате посуды в специальную палатку. Гости праздника могут также покупать еду и напитки в свою посуду.
Программа «Масленица в Маарду 2024»
11.00 - Начало работы торговых точек
12.30 - Звучит музыка
13.00 - Начало культурно-развлекательной программы, театральная студия «Веер и шпага»
13.10-13.40 - Фольклорный ансамбль «Былица» и танцевальный ансамбль «Сирин»
13.40-14.40 - Концерт коллективов Маардуского Рахвамая «Ятрань», «Бахтале», «Радуга», «Elurõõm», «Рябинушка», «Время петь», «Белла», «Ялинка».
14.40-15.00 - Aнсамбль народного танца «Лейгарид"
15.00 - Приветственное слово мэра. Угощение гостей блинами и горячим чаем
15.10-15.30 - Ансамбль народной музыки «Златые горы»
15.30-17.00 - Весёлые соревнования на городском стадионе
15.35-15.50 - Конкурс силачей
15.50-16.10 - Ансамбль украинской песни «Барвинок» (Раквере)
16.10-16.50 - Белорусский ансамбль «Лёс» и танцевальный ансамбль «Горлица»
16.50-17.30 - Студия «De Light» и танцевальный ансамбль «Терек»
17.30-17.50 - Группа «Чары»
17.50 - Театральная студия «Веер и шпага»
18.00 - Cожжение чучела Масленицы, завершение праздника
Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить изменения в программу.
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