Культура
06.03.2024, 16:00

В следующее воскресение Маарду весело отметит Масленицу

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Kristjan Järv | Delfi Meedia

С приходом весны 17 марта с 11.00 до 18.00 в Маарду на площади перед Рахвамая (Karjääri 4) пройдет празднование традиционной славянской Масленицы.

«Запах блинов, мотивы народных песен и радостные крики детей – разве не в этом вся Масленица! Радостное семейное мероприятие, предвещающее весну, подарит посетителям всех возрастов многогранную культурную программу, множество увлекательных развлечений и хорошее настроение. Согласно обычаям, вечер заканчивается сожжением масленичного чучела, что всегда представляет собой очень красочное зрелище. Ждем всех жителей города Маарду совместно встретить весну, отведать блинов и хорошо провести время!», - сообщил мэр Маарду Владимир Архипов.

Самым важным и праздничным днем ​​Масленичной недели считается воскресенье. По обычаям неделя состоит в основном из церемоний проводов зимы, зиму провожают песнями и танцами. Различные соревнования и игры, которые можно будет увидеть на маардуском празднике, также основаны на древних обычаях Масленичной недели.

В течение всего дня можно будет посмотреть культурную программу, посетить ярмарку, попробовать традиционные угощения, потанцевать и принять участие в увлекательных конкурсах и играх.

Масленица порадует каждого гостя своим красочным концертом. В 13.00 начинается культурная программа, на сцену выйдут театральная студия «Веер и шпага», фольклорный ансамбль «Былица», танцевальный ансамбль «Сирин» и «Терек», ансамбль народного танца «Лейгарид», ансамбль народной музыки «Златые горы», ансамбль украинской песни «Барвинок», белорусский ансамбль «Лёс» и танцевальный ансамбль «Горлица», студия «De Light», группа «Чары» и коллективы Маардуского Рахвамая «Ятран», «Бахтале», «Радуга», «Elurõõm», «Рябинушка», «Время петь», «Белла», «Ялинка».

Всех гостей угостят блинами и горячим чаем. После вкусного перекуса все желающие смогут испытать себя на городском стадионе Маарду, где с 15.30 пройдут веселые соревнования. Праздник  завершится  в 18.00 сожжением масленичного чучела.

Поскольку весенняя погода еще обманчива, стоит все же одеться потеплее, чтобы было уютно и комфортно наслаждаться уличным праздником в течение всего дня.

Имейте в виду! На празднике Масленицы для сервировки еды и напитков будет использоваться только многоразовая посуда. При покупке к стоимости еды или напитка добавляется залог за посуду (2 евро), который будет возвращен человеку в полном размере при возврате посуды в специальную палатку. Гости праздника могут также покупать еду и напитки в свою посуду.

Программа «Масленица в Маарду 2024»

11.00 - Начало работы торговых точек

12.30 - Звучит музыка

13.00 - Начало культурно-развлекательной программы, театральная студия «Веер и шпага»

13.10-13.40 - Фольклорный ансамбль «Былица» и танцевальный ансамбль «Сирин»

13.40-14.40 - Концерт коллективов Маардуского Рахвамая «Ятрань», «Бахтале», «Радуга», «Elurõõm», «Рябинушка», «Время петь», «Белла», «Ялинка».

14.40-15.00 - Aнсамбль народного танца «Лейгарид"

15.00 - Приветственное слово мэра. Угощение гостей блинами и горячим чаем

15.10-15.30 - Ансамбль народной музыки «Златые горы»

15.30-17.00 - Весёлые соревнования на городском стадионе

15.35-15.50 - Конкурс силачей

15.50-16.10 - Ансамбль украинской песни «Барвинок» (Раквере)

16.10-16.50 - Белорусский ансамбль «Лёс» и танцевальный ансамбль «Горлица»

16.50-17.30 - Студия «De Light» и танцевальный ансамбль «Терек»

17.30-17.50 - Группа «Чары»

17.50 - Театральная студия «Веер и шпага»

18.00 - Cожжение чучела Масленицы, завершение праздника

Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить изменения в программу.

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