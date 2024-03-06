В следующее воскресение Маарду весело отметит Масленицу

«Запах блинов, мотивы народных песен и радостные крики детей – разве не в этом вся Масленица! Радостное семейное мероприятие, предвещающее весну, подарит посетителям всех возрастов многогранную культурную программу, множество увлекательных развлечений и хорошее настроение. Согласно обычаям, вечер заканчивается сожжением масленичного чучела, что всегда представляет собой очень красочное зрелище. Ждем всех жителей города Маарду совместно встретить весну, отведать блинов и хорошо провести время!», - сообщил мэр Маарду Владимир Архипов.

Самым важным и праздничным днем ​​Масленичной недели считается воскресенье. По обычаям неделя состоит в основном из церемоний проводов зимы, зиму провожают песнями и танцами. Различные соревнования и игры, которые можно будет увидеть на маардуском празднике, также основаны на древних обычаях Масленичной недели.

В течение всего дня можно будет посмотреть культурную программу, посетить ярмарку, попробовать традиционные угощения, потанцевать и принять участие в увлекательных конкурсах и играх.

Масленица порадует каждого гостя своим красочным концертом. В 13.00 начинается культурная программа, на сцену выйдут театральная студия «Веер и шпага», фольклорный ансамбль «Былица», танцевальный ансамбль «Сирин» и «Терек», ансамбль народного танца «Лейгарид», ансамбль народной музыки «Златые горы», ансамбль украинской песни «Барвинок», белорусский ансамбль «Лёс» и танцевальный ансамбль «Горлица», студия «De Light», группа «Чары» и коллективы Маардуского Рахвамая «Ятран», «Бахтале», «Радуга», «Elurõõm», «Рябинушка», «Время петь», «Белла», «Ялинка».

Всех гостей угостят блинами и горячим чаем. После вкусного перекуса все желающие смогут испытать себя на городском стадионе Маарду, где с 15.30 пройдут веселые соревнования. Праздник завершится в 18.00 сожжением масленичного чучела.

Поскольку весенняя погода еще обманчива, стоит все же одеться потеплее, чтобы было уютно и комфортно наслаждаться уличным праздником в течение всего дня.