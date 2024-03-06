C любовью к женщинам: 8 марта в Таллинне выступит скрипач-виртуоз Кристиан Тецлафф

Концерт „Тецлафф и Брамс“ состоится с участием Эстонского государственного симфонического оркестра под управлением Михаила Герца.

Кристиан Тецлафф является долгожданным гостем на музыкальных сценах мира. Его репертуар необычайно обширен. Музыкант дает около сотни концертов в год, которые зачастую превращаются в экзистенциальный опыт как для самого исполнителя, так и для публики. Всем известные произведения вдруг предстают в совершенно новом свете.

За свою карьеру Тецлаффу посчастливилось сыграть со всеми крупнейшими оркестрами мира, включая Венский и Нью-Йоркский филармонический оркестры, Королевский оркестр Концертгебау (Нидерданды) и все лондонские оркестры. Музыкант был удостоен нескольких наград за свои записи, в том числе премий German Record Critics Award и Diapason d’or (2018), а также MIDEM Classical Award (2017).

В исполнении Эстонского национального симфонического оркестра прозвучит также игривая французская музыка Дебюсси и Равеля. В премьерном исполнении будет представлено первое симфоническое произведение Свена Грюнберга, первопроходца электронной музыки в Эстонии. Его новейшее сочинение будет исполнено солидным коллективом – симфоническим оркестром из 100 человек.

„Бывают моменты, когда зло активизируется, бросив вызов всей нашей жизни. Именно так обстоят дела и сейчас. Однако свое сочинение я старался не перегружать чрезмерной злободневностью и ежедневными тревогами“, – рассказал композитор Свен Грюнберг.

„Название „Течения“ / „Hoovused“ должно отражать цикличность жизни и надежду на лучшие времена. Да, зло существует, и возникают темные полосы, но даже в таком мире есть место для добра, искренности, счастья и любви. Постараемся их сберечь“, – добавил композитор.

Концерт „Тецлафф и Брамс“, подготовленный в сотрудничестве с Эстонским национальным симфоническим оркестром, пройдет в концертном зале „Эстония“ 8 марта в 19:00.