Тейлор Свифт оказалась родственницей известной поэтессы

Отмечается, что исполнительница приходится литератору кузиной в шестом поколении.

"Свифт и Дикинсон произошли от английского иммигранта XVII века (девятого прадеда Свифт и шестого прадеда Дикинсон, который был одним из первых поселенцев в Виндзоре, штат Коннектикут). Предки Тейлор Свифт оставались в Коннектикуте в течение шести поколений, пока ее часть семьи в конце концов не поселилась на северо-западе Пенсильвании, где они породнились с членами семьи Свифт", - указывает генеалогическая сеть Ancestry.

Сама Свифт вспоминала поэтессу в благодарственной речи после получения награды Автор песен-исполнитель десятилетия от Международной ассоциации авторов песен в Нэшвилле 2022 года.

"Если мои тексты звучат как письмо, написанное прабабушкой Эмили Дикинсон во время шитья кружевной занавески, то это я пишу в жанре Quill", - сказала тогда она.