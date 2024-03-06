ФОТО И ВИДЕО | „У нее даже телефон звонит его песней“: С невероятным аншлагом в Риге прошел концерт легендарного Криса Нормана

Перед выступлением Криса Нормана зрителей ждал сюрприз – на сцену вышел не менее знаменитый дуэт Ottawan. Их исполнение хитов, включая популярную песню „Hands Up“, вызвало бурю эмоций и восторженные реакции у публики. Руки слушателей то и дело взмывали вверх, а ноги стремились уйти в танец под ритмы знакомой многим еще с юношеских лет мелодии.