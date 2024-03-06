Шоубиз
06.03.2024, 07:03

ФОТО И ВИДЕО | „У нее даже телефон звонит его песней“: С невероятным аншлагом в Риге прошел концерт легендарного Криса Нормана

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В Таллинне певец даст концерт 30 августа
Chris Normani kontsert Riias
Chris Normani kontsert Riias
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В среду, 5 марта, собрав полный зал в спортивно-концертном комплексе Arena Riga, великолепным успехом завершился концерт оригинального голоса „Smokie“ Криса Нормана. Творчеством легендарного исполнителя пришли насладиться тысячи людей. Фанаты громко аплодировали выступлению певца, подпевали и не стеснялись пускаться в пляс.

Перед выступлением Криса Нормана зрителей ждал сюрприз – на сцену вышел не менее знаменитый дуэт Ottawan. Их исполнение хитов, включая популярную песню „Hands Up“, вызвало бурю эмоций и восторженные реакции у публики. Руки слушателей то и дело взмывали вверх, а ноги стремились уйти в танец под ритмы знакомой многим еще с юношеских лет мелодии.

Каждый момент этого вечера напоминал о неповторимой атмосфере и музыкальном великолепии, которые присущи выступлениям артистов такого уровня. Концерт оставил неизгладимые впечатления, заставил пришедших гостей поностальгировать, вспомнить молодость, насладиться живым звучанием любимого певца.

Смотри, кто пришел на концерт легенды!

Незабываемые концерты легендарного оригинального голоса „Smokie“ Криса Нормана, в сопровождении своей группы, пройдут в Таллинне 30 августа и в Тарту 1 сентября. Певец исполнит не только „золотые“ хиты, но и представит жителям Эстонии песни из своего нового альбома „Junction 55“.

Билеты можно приобрести на сайте Piletitasku.ee

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