ФОТО | Поздравляем! Известные эстонские музыкант и писательница стали родителями

„В ту ночь, когда Эстонию накрыло северное сияние, в сопровождении зеленого светового шоу на свет появилась 3450-граммовая и 52-сантиметровая Глория Мялганд. Глория приземлилась 4 марта ранним утро в 2.34 у себя дома в руки отца и матери - в тишине, без какой-либо шумихи“, - сообщил Мялганд у себя в Facebook.