06.03.2024, 08:00
ФОТО | Поздравляем! Известные эстонские музыкант и писательница стали родителями
ФОТО: | Delfi Meedia
Музыкант Михкель Мялганд (45) и писательница Памела Маран (35) стали родителями.
„В ту ночь, когда Эстонию накрыло северное сияние, в сопровождении зеленого светового шоу на свет появилась 3450-граммовая и 52-сантиметровая Глория Мялганд. Глория приземлилась 4 марта ранним утро в 2.34 у себя дома в руки отца и матери - в тишине, без какой-либо шумихи“, - сообщил Мялганд у себя в Facebook.
На домашних родах также присутствовали акушерка, доула и фотограф. Как сообщает музыкант, все здоровы и счастливы.