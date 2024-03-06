Серьезный конкурент! Песня представителя Нидерландов на „Евровидении“ побила сразу несколько рекордов

В декабре Йост Кляйн заявил, что участие в „Евровидении“ - осуществление его мечты: „Раньше я смотрел его вместе с родителями. Для меня большая честь представлять Нидерланды, и я намерен сделать все возможное для наилучшего результата“.

Кляйна выбрали представителем Нидерландов на „Евровидении-2024“ из 600 претендентов. Председатель отборочной комиссии Тван ван де Ньювенхейзен тогда отметил, что у песни есть потенциал стать общеевропейским хитом.

Конкурсная песня „Europapa“ появилась в эфире 29 февраля и сразу же побила несколько рекордов, став самой прослушиваемой песней на Spotify в Нидерландах за одну ночь.

Газета Algemeen Dagbla писала, что за 24 часа на стриминговом сервисе Spotify песню прослушали 1 216 921 раз. Кроме того, песня набирает популярность в Бельгии, она поднялась на вершину чарта самых популярных песен на Spotify в соседней стране. В топ-50 Spotify в Эстонии песня находится на 35-м месте.

За три дня официальный клип на песню „Europapa“ набрал более 5,4 миллиона просмотров на Youtube.