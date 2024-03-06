ВИДЕО | „Приготовьтесь к лучшему моменту в вашей жизни!“ Лобода отправила эстонским фанатам полуобнаженное приветствие

Лобода взлетела на вершину музыкальной арены около десяти лет назад суперхитом „К черту любовь“. Её карьеру еще больше ускорили хиты „SuperSTAR“ с вызывающем клипом, песни „Твои глаза“, „Случайная“, „Родной“ и многие другие танцевальные и радиохиты, достигавшие первых мест в чартах.

Cексуальная и непринужденная певица неоднократно попадала на обложки многих журналов и вызывала много скандалов в медиа. Одним из самых больших из них были слухи, что отец ее второго ребенка - лидер известной мировой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Светлана Лобода, родившаяся в Киеве в 1982 году, представляла Украину на конкурсе „Евровидение“ в 2009 году с песней „Be My Valentine“, заняв 12-е место. Артистка также сотрудничала с другими певцами, включая самого популярного мужского певца Украины Макса Барских. За свою карьеру, полную впечатляющих достижений, Лобода получила множество музыкальных и престижных наград, выпустила пять студийных альбомов и стала очень популярным концертным исполнителем. Её выступления всегда являются вершиной музыкального шоу.

Фестиваль Õllesummer в этом году отмечает свое 30-летие. С 3 по 6 июля на Таллинском певческом поле будут выступать мировые звезды танцевальной музыки Scooter, самый известный музыкальный бренд Латвии Brainstorm, короли мягкого рока Smokie и другие. Помимо зарубежных артистов, на семи сценах фестиваля выступят также многие популярные местные артисты: Томми Кэш, Trad Attack!, Рита Рэй, Smilers, Terminaator, 2 Quick Start, Койт Тооме, Анне Вески, Танел Падар, Shanon и многие другие.

Список участников фестиваля будет дополняться. Полный список исполнителей по дням скоро будет опубликован.

Билеты на фестиваль Õllesummer, который уже 30 лет девизом „Все здесь!“, уже доступны в предварительной продаже на Piletilevi.