Девушки на пилоне и мужской стриптиз: „Танцевальный Рай“ отмечает 15-летний юбилей и Международный женский день

В эту ночь каждый гость станет участником сразу двух особенных событий. Фееричной вечеринкой в эффектном месте отметят достижение важного этапа в развитии любимой вечеринки „Танцевальный Рай“, а именно ее 15-летний юбилей, а также самый красивый и нежный праздник в году – Международный женский день.

В центре вечера – настоящий парад диджеев. Впервые на одной сцене соберутся все резиденты за всю 15-летнюю историю вечеринки, включая легендарных DJ DEN KARABLJOFF, DJ SONIC, DJ MILOVANOV, DJ VALENTINE BLACK, а также нынешние DJ BELL и DJ PETERSON! Вас ждет настоящий музыкальный экстаз - новые и любимые старые треки, побуждая танцевать до утра.

Чувственную элегантность и пластику продемонстрирует лучшая в Эстонии танцовщица на пилоне Даша Худи (тренер, хореограф, победитель международных соревнований в Европе), а будоражащие воображение акробатические трюки на пилоне исполнит бесстрашная женская пара Елизавета Садовникова и Кристина Каск (чемпионки Эстонии, призеры чемпионата мира, тренера по воздушной акробатике)!

Особым подарком для женщин на 8 марта станет возбуждающее мужское танцевальное шоу в духе Magic Mike. Обольстительное выступление горячих мужчин погрузит в мир страсти и желаний, разрушит все преграды и возвысит на волне всеобъемлющего Эроса.

Феромонов в атмосферу вечера добавит экстравагантное выступление модерн-кабаре EMPIRE SHOW и обворожительные танцовщицы гоу-гоу!

Праздничный торт, сюрпризы, спецэффекты, воздушные шары, специальные декорации, лавина красоты и эмоций – все это атмосфера фееричного праздника в честь юбилея вечеринки и Женского дня.

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