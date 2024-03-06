90 лет со дня рождения Михаила Жванецкого: самые яркие высказывания писателя-сатирика

„Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть“.

„Все люди братья, но не все по разуму“.

„Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из-за холестерина!“

„Женщина — это создание, которое нужно любить. Не умеешь любить — сиди и дружи!“

„Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда не было!“

„Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он“.

„Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг“.

„Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею“.

„Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья“.

„Лысина – это полянка, истоптанная мыслями“.

„Если вам говорят, что вы многогранная личность — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.“

„Рожденный ползать – везде пролезет“.

„Если вы ревнуете, значит, у вас есть основания и уже нет шансов“.

„Как быстро летит время: не успел проснуться, а уже опоздал на работу“.