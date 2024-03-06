90 лет со дня рождения Михаила Жванецкого: самые яркие высказывания писателя-сатирика
Сегодня, 6 марта, Михаилу Михайловичу Жванецкому исполнилось бы 90 лет. В день его памяти портал Bublik предлагает вспомнить самые пронзительные и смешные афоризмы писателя-сатирика, ушедшего из жизни 6 ноября 2020.
Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. Свою жизнь писатель посвятил литературе и сатире, его творчество включает в себя фельетоны, репризы, миниатюры, монологи и др. Жванецкий выступал с сольными спектаклями и концертными программами по собственным произведениям, был ведущим телепередач, а также писал сценарии к фильмам. Михаил Михайлович был удостоен звания народного артиста Украины, а также народного артиста Российской Федерации.
Жванецкий мастерски формулировал свои мысли, наполняя их сарказмом и иронией. Портал Bublik собрал лучшие цитаты Михаила Жванецкого, многие из которых стали популярными крылатыми выражениями, афоризмами и завирусились в сети как „мемы“. В его остроумных высказываниях каждый увидит себя и посмеется.
30 самых ярких высказываний писателя:
„Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть“.
„Все люди братья, но не все по разуму“.
„Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из-за холестерина!“
„Женщина — это создание, которое нужно любить. Не умеешь любить — сиди и дружи!“
„Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда не было!“
„Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он“.
„Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг“.
„Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею“.
„Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья“.
„Лысина – это полянка, истоптанная мыслями“.
„Если вам говорят, что вы многогранная личность — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.“
„Рожденный ползать – везде пролезет“.
„Если вы ревнуете, значит, у вас есть основания и уже нет шансов“.
„Как быстро летит время: не успел проснуться, а уже опоздал на работу“.
„Мало найти свое место в жизни, надо найти его первым“.
16. „Все друзья хотят меня женить, потому что люди не выносят, когда кому-нибудь хорошо“.
17. „Лучше с трудом заниматься любовью, чем с любовью заниматься трудом“.
18. „Чистая совесть - признак плохой памяти“.
19. „Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом“.
20. „У одних оба полушария защищены черепом, у других – штанами“.
21. „Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!“
22. „Лучше пузо от пива, чем горб от работы“.
23. „Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно“.
24. „Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти“.
25. „В историю трудно войти, но легко вляпаться“.
26. „Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один“.
27. „Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей“.
28. „Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка“.
29. „Есть свидетельство о рождении. Есть свидетельство о смерти. Где свидетельство о жизни?“
30. „Я же говорил: или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений“.