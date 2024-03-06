„Мудак ты, Стасик“: Алла Пугачева не постеснялась ответить Стасу Михайлову на его нападки

В первое воскресенье весны Алла Пугачева впервые за пять лет выпустила песню. Певица в песне раскрыла душу, после чего в ее адрес посыпалась критика и нападки. Например, Стас Михайлов заверил, что старается не комментировать поступки коллег, но мимо Пугачевой пройти не смог.

„Все знают Михайлова, который никого не ругает. Я же никогда ни о ком говорю. Тем более, если я не вижу человека в лицо, то я не говорю про него, что он там плохой. Я не знаю, какую песню выпустила Алла Борисовна. Вчера была передача на телевидении, и там показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно“, — отметил исполнитель хита „Всё для тебя“.