„Мудак ты, Стасик“: Алла Пугачева не постеснялась ответить Стасу Михайлову на его нападки(5)
54-летний певец осудил коллег, уехавших за границу и делающих антироссийские заявления. Стас Михайлов заверил, что они захотят вернуться в родную страну. На его громкие высказывания ответила Алла Борисовна сама лично.
В первое воскресенье весны Алла Пугачева впервые за пять лет выпустила песню. Певица в песне раскрыла душу, после чего в ее адрес посыпалась критика и нападки. Например, Стас Михайлов заверил, что старается не комментировать поступки коллег, но мимо Пугачевой пройти не смог.
„Все знают Михайлова, который никого не ругает. Я же никогда ни о ком говорю. Тем более, если я не вижу человека в лицо, то я не говорю про него, что он там плохой. Я не знаю, какую песню выпустила Алла Борисовна. Вчера была передача на телевидении, и там показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно“, — отметил исполнитель хита „Всё для тебя“.
Артист России заявил, что успешным людям вообще никогда нельзя критиковать родную страну, которая сделала их значимыми и узнаваемыми. Стас указал, что артисты, которые перестают это понимать, исчезают как личность. «Простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — пообещал Михайлов.
Алла Пугачеа не стала выбирать выражения и записала Стасу Михайлову ответное видео, емко закончив его фразой: „Мудак ты, Стасик“.