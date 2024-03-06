Шоубиз
06.03.2024, 17:47

„Рассказал бы, что было между нами“: 52-летняя экс-любовница принца Гарри грозится опубликовать его голые фото

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Prints Harry
Prints Harry
ФОТО: VALERIE MACON | Scanpix

Принц Гарри когда-то был кутилой и любителем тусовок. Так, например, в 2012 году он потратил около полутора миллиона рублей на вечеринку в Лас-Вегасе. Отголоски той бурной ночи до сих пор дают о себе знать, пишет „Стархит“.

Снимки со злополучной тусовки попали на обложки прессы. Тогда это было едва ли не главной новостью в Великобритании. Со временем страсти все же поутихли. Принц превратился в примерного семьянина и благотворителя.

Однако окончательно забыть о ночи в Лас-Вегасе не дают ее участники, в частности, стриптизерша Кэрри Райхерт, которая на фоне шумихи взяла псевдоним Рояль, что значит „королевская“. В 2022-м она выставила на аукционе нижнее белье Гарри. По словам женщины, принц вручил ей трусы в качестве подарка и продолжил веселье уже в обнаженном виде. Именно голым внук Елизаветы II и попал в объектив папарацци.

Недавно Кэрри вновь заставила говорить о себе. Она заявила, что сольет очередную порцию пикантных снимков члена королевской семьи.

„Эти фотографии никто еще не видел. Кадры сделаны накануне вечеринки, на них Гарри запечатлен у бассейна. Люди будут шокированы“, — интригует 52-летняя стриптизерша.

Женщина призналась, что ее разозлили скудные описания вечеринки в автобиографической книге Гарри. Мол, принц пропустил множество подробностей в угоду имиджу образцового отца семейства. Но главное он не стал описывать страсть, которая якобы разгорелась между ними.

„Я удивлена, что он помнит чьи-то имена, потому что он был изрядно пьян. Но он мог бы рассказать и о тех немногих вещах, которые произошли между нами. Он совершенно этого не заметил. Тогда Гарри был диким и спонтанным, теперь он показывает противоположную сторону своего „я““, — негодует Рояль.

Кэрри и ранее жаловалась на перемены в принце после свадьбы с Меган Маркл. Мол, именно это и подтолкнуло ее на откровения, а также продажу нижнего белья. К слову, за трусы женщина просила немалую сумму — от 10 тысяч долларов до миллиона.

„Когда он тусовался в Вегасе, все любили его и его чувство юмора. По крайне мере, это белье — напоминание о том, каким он был. Когда-то Гарри был веселым принцем“, — делилась стриптизерша.

Женщина планирует подзаработать и на голых снимках младшего сына Карла III. Рояль хочет опубликовать кадры на платном сайте OnlyFans, где люди торгуют взрослым контентом или просто кадрами, предназначенными исключительно для фанатов.

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