Болезненный развод, измена второго мужа, свадьба с молодым: слезы отчаяния и счастья Татьяны Булановой
В свое время Алла Пугачева определила: „Песни Булановой — покруче плача Ярославны!“ Татьяна поет о близких и понятных каждому человеку вещах. Но что заставляло лить слезы саму артистку? "Рассказывает „Стархит“.
Как ни странно, в жизни звезда эстрады волю слезам не дает, хотя поводы для этого имелись: за плечами певицы два развода. С первым мужем, продюсером Николаем Тагриным, Татьяна Буланова прожила под одной крышей 13 лет, а рассталась из-за своей страстной любви к капитану питерского „Зенита“ — Владиславу Радимову. С футболистом, ставшим вторым супругом, вокалистка провела 11 лет, а ушла из-за его громкой измены.
Самое интересное, что спустя год спортсмен опроверг разрыв. Буланова заявила, что развод все же состоялся, хотя они с супругом и продолжили жить вместе в одном доме — ради ребенка. Окончательно эта глава в истории певицы закончилась лишь в 2019-м, а вскоре звезда встретила новую любовь. Кто же стал ее „ясным светом“? 6 марта Татьяна отмечает 55-летие, а мы вспоминаем всех ее избранников.
Пигмалион и Галатея
С Николаем Тагриным Татьяна находилась рядом 24 часа в сутки: они встретились в самом начале 90-х, когда девушка была студенткой Ленинградского мюзик-холла. Николай проводил кастинг солисток в свой ансамбль „Летний сад“, отсмотрел четырех, и, вроде бы, остановился на одной кандидатуре, однако у той случилась звездная болезнь. Очень вовремя на горизонте появилась Татьяна, которую Тагрину рекомендовал знакомый преподаватель, мнению которого он очень доверял.
Буланова верила, что их встреча произошла не случайно, ведь стала для нее знаковой — успешный творческий союз перерос в семейный. В то время молодые люди были совсем не богаты. Татьяна вспоминает, что свадебное платье она купила за 65 рублей и вручную вместе с мамой его переделывала. Впоследствии звезда не раз выступала в этом наряде на сцене.
Когда муж узнал, что жена-солистка беременна, то отказался прерывать гастрольный график. До самых родов певица выступала, скрывая живот под платьями-балахонами. „12 марта 1993 года я приехала с записи „Странной встречи“ из Москвы, а 19 марта родила Сашу. Ужасно боялась, что все случится в поезде. Я не спала ночь, прислушивалась ко всем этим шевелениям. Но в эмоциональном плане это был, наверное, один из самых лучших периодов…“ — делилась артистка.
По словам Татьяны, у пары был хороший брак, а в том, что он развалился, винила только себя. Буланова влюбилась настолько сильно, что ничего не могла с собой поделать.
„Мы с Колей идеально подходили друг другу. Нас связывало общее дело, взгляды, ребенок…. Поэтому развод был тяжелым для нас обоих. Он тогда резко прекратил общаться с сыном, выбросил из квартиры все, что ему могло напоминать обо мне. До сих пор чувствую не то неловкость, не то вину перед ним…“ — сетовала звезда.
Со временем страсти улеглись, и певица радовалась, что у нее восстановились добрые отношения с бывшим супругом. Мужчина женился в четвертый раз, но принимал активное участие в жизни их общего сына.
Скандал с изменой
Знакомство c Радимовым началось в 2004 году — знаменитая артистка взяла у футболиста по просьбе питерской газеты „Наш „Зенит“ интервью. Татьяна ничего не знала о спортсмене, но тот проявил себя как умный, симпатичный и общительный человек. Через некоторое время уже казалось, что они знают друг друга много лет. Смотреть игру на стадион Татьяна Буланова приходила с Николаем Тагриным, тогда еще мужем.
Они долго переписывались с Владом, ведь менять жизнь никто не собирался. В какой-то момент стало понятно, что друг без друга влюбленные уже не могут. Фразу „Давай поженимся“ первым сказал он. В тот вечер у Татьяны состоялся непростой разговор с супругом. К слову, близкие отношения с Владиславом начались только после развода.
Сын Булановой легко нашел общий язык с футболистом, ну а в 2007-м у певицы и спортсмена появился наследник Никита. Союз казался идеальным, но в 2016-м артистка призналась, что развелась с Владиславом.
„То, что мы с Радимовым столько прожили вместе, — это моя заслуга. Приходилось на что-то глаза закрывать. В браке можно многое прощать, даже измену. Например, если случилась долгая разлука, измена — чисто физический аспект, но если человек намеренно развлекается на стороне, вот тут прощать не надо“, — рассказывала позже актриса.
Она не смогла простить второму мужу медийный скандал, причиной которого стало то, что его застали в обнимку с девушкой. „Хочется тебе погулять — сто раз подумай. Или хотя бы сделай так, чтобы никто тебя не увидел. Когда пресса мусолит все это, становится противно. Но многое остается и на совести вот этих девиц с низкой социальной ответственностью“, — делилась Татьяна.
Радимов отрицал факт измены, точно так же, как позже заявлял о том, что удивлен заявлениям экс-супруги о неуплате им алиментов. В прессе всплывала информация об обращении Булановой в суд, так как он перестал помогать ей финансово.
В переписке в соцсетях с Евгением Кафельниковым Радимов отмечал, что давал деньги на ребенка и не понимает, почему Татьяна так поступает. „Неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребенка? Или ему чего-то не хватало? Да все знают, как я к сыну отношусь! Удивительная история, но Бог ей судья!“ — сетовал футболист.
Но и на этом откровения не закончились. После развода с первым мужем Татьяна какое-то время жила с ним под одной крышей. Так случилось и во второй раз. „Мои бывшие мужья — вменяемые люди, с которыми можно найти общий язык. Я даже после развода и с первым, и со вторым подолгу жила в одной квартире. С Владом только недавно разъехалась. Не знаю, что сейчас у него в личной жизни, но думаю, все хорошо. Я же свободна и нахожусь в поиске любимого мужчины“, — откровенно признавалась звезда в 2019-м.
Радимов и правда говорил о новых отношениях неохотно, но в минувшем декабре признался, что сделал предложение Анастасии Кулешовой. Многие полагали, что рассекретил возлюбленную тренер не просто так, а на фоне новостей о Татьяне Булановой…
Жених
Долгое время Татьяна оберегала личную жизнь от чужих глаз, что привело к распространению ложных слухов: так, осенью 2020-го певице приписали роман с ведущим Артемом Анчуковым. На самом же деле в тот момент Буланова уже познакомилась через подругу с бизнесменом на 19 лет младше себя Валерием Рудневым.
В период пандемии предпринимателю удалось максимально сблизиться с певицей и ее детьми. В свою очередь, Руднев познакомил избранницу с родителями, дав понять, что серьезно настроен. При этом артистка открыто говорила, что больше не собирается становиться матерью, да и замуж не рвется.
В ноябре 2022-го выяснилось, что Татьяна лукавила: в соцсетях она продемонстрировала роскошное помолвочное кольцо из платины с танзанитом и круглыми бриллиантами от Tiffany стоимостью 11 тысяч долларов. „Хотелось бы устроить все летом, потому что у нас в Санкт-Петербурге очень красиво: можно выйти и сесть на яхту, лодку или катер“, — призналась артистка в программе „Хватит слухов!“ на ЦТВ.
2 июня долгожданное событие свершилось — свадебная церемония пары состоялась в знаменитом загсе на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На торжество пригласили только самых близких — на мероприятии отметились Светлана Бондарчук, экс-теннисистка Светлана Кузнецова и сыновья Татьяны. „Я даже расплакалась“, — признавалась Бондарчук, радуясь за счастье подруги.
К слову, приготовлениями к свадьбе занимался Валерий, и он же взял на себя юбилей звезды. „Конечно, не ощущаю себя на 55 лет, как в 30 не ощущала себя на 30. Про возраст вспоминаю, когда меня начинают поздравлять с юбилеем. Сейчас, кстати, это так часто делают, что я запуталась — сколько мне лет — 60 или 55… Но мне всего лишь 55, поэтому все впереди. Я считаю, что человек выглядит на столько, на сколько он внутренне настроен. Я настроена на молодость и энергию, поэтому все замечательно!“ — делилась певица со „СтарХитом“.