Болезненный развод, измена второго мужа, свадьба с молодым: слезы отчаяния и счастья Татьяны Булановой

Когда муж узнал, что жена-солистка беременна, то отказался прерывать гастрольный график. До самых родов певица выступала, скрывая живот под платьями-балахонами. „12 марта 1993 года я приехала с записи „Странной встречи“ из Москвы, а 19 марта родила Сашу. Ужасно боялась, что все случится в поезде. Я не спала ночь, прислушивалась ко всем этим шевелениям. Но в эмоциональном плане это был, наверное, один из самых лучших периодов…“ — делилась артистка.

Буланова верила, что их встреча произошла не случайно, ведь стала для нее знаковой — успешный творческий союз перерос в семейный. В то время молодые люди были совсем не богаты. Татьяна вспоминает, что свадебное платье она купила за 65 рублей и вручную вместе с мамой его переделывала. Впоследствии звезда не раз выступала в этом наряде на сцене.

С Николаем Тагриным Татьяна находилась рядом 24 часа в сутки: они встретились в самом начале 90-х, когда девушка была студенткой Ленинградского мюзик-холла. Николай проводил кастинг солисток в свой ансамбль „Летний сад“, отсмотрел четырех, и, вроде бы, остановился на одной кандидатуре, однако у той случилась звездная болезнь. Очень вовремя на горизонте появилась Татьяна, которую Тагрину рекомендовал знакомый преподаватель, мнению которого он очень доверял.

Самое интересное, что спустя год спортсмен опроверг разрыв. Буланова заявила, что развод все же состоялся, хотя они с супругом и продолжили жить вместе в одном доме — ради ребенка. Окончательно эта глава в истории певицы закончилась лишь в 2019-м, а вскоре звезда встретила новую любовь. Кто же стал ее „ясным светом“? 6 марта Татьяна отмечает 55-летие, а мы вспоминаем всех ее избранников.

Как ни странно, в жизни звезда эстрады волю слезам не дает, хотя поводы для этого имелись: за плечами певицы два развода. С первым мужем, продюсером Николаем Тагриным, Татьяна Буланова прожила под одной крышей 13 лет, а рассталась из-за своей страстной любви к капитану питерского „Зенита“ — Владиславу Радимову. С футболистом, ставшим вторым супругом, вокалистка провела 11 лет, а ушла из-за его громкой измены.

По словам Татьяны, у пары был хороший брак, а в том, что он развалился, винила только себя. Буланова влюбилась настолько сильно, что ничего не могла с собой поделать.

„Мы с Колей идеально подходили друг другу. Нас связывало общее дело, взгляды, ребенок…. Поэтому развод был тяжелым для нас обоих. Он тогда резко прекратил общаться с сыном, выбросил из квартиры все, что ему могло напоминать обо мне. До сих пор чувствую не то неловкость, не то вину перед ним…“ — сетовала звезда.

Со временем страсти улеглись, и певица радовалась, что у нее восстановились добрые отношения с бывшим супругом. Мужчина женился в четвертый раз, но принимал активное участие в жизни их общего сына.

Скандал с изменой

Знакомство c Радимовым началось в 2004 году — знаменитая артистка взяла у футболиста по просьбе питерской газеты „Наш „Зенит“ интервью. Татьяна ничего не знала о спортсмене, но тот проявил себя как умный, симпатичный и общительный человек. Через некоторое время уже казалось, что они знают друг друга много лет. Смотреть игру на стадион Татьяна Буланова приходила с Николаем Тагриным, тогда еще мужем.

Они долго переписывались с Владом, ведь менять жизнь никто не собирался. В какой-то момент стало понятно, что друг без друга влюбленные уже не могут. Фразу „Давай поженимся“ первым сказал он. В тот вечер у Татьяны состоялся непростой разговор с супругом. К слову, близкие отношения с Владиславом начались только после развода.

Сын Булановой легко нашел общий язык с футболистом, ну а в 2007-м у певицы и спортсмена появился наследник Никита. Союз казался идеальным, но в 2016-м артистка призналась, что развелась с Владиславом.

„То, что мы с Радимовым столько прожили вместе, — это моя заслуга. Приходилось на что-то глаза закрывать. В браке можно многое прощать, даже измену. Например, если случилась долгая разлука, измена — чисто физический аспект, но если человек намеренно развлекается на стороне, вот тут прощать не надо“, — рассказывала позже актриса.